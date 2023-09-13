Среда, 13 Сентября 2023 15:09

АрмИнфо. Содержимое гуманитарного груза, доставленного в Нагорный Карабах из России, было согласовано с представителями Нагорного Карабаха. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, были разные, объективные трудности в связи с доставкой груза. Как подчеркнула представитель МИД РФ, ряд <нечистоплотных информационщиков пытались обесценить и этот российский вклад>.

Как указала Захарова, это был масштабный груз. <Там ровно то, что необходимо было людям, о чем они говорили>, - сказал она, назвав это протянутой рукой помощи народу региона.

<Стыдно должно быть тем, кто так решил отреагировать на искренний и крайне своевременный жест>, - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ Захарова устыдила авторов уничижительных публикаций, касающихся содержимого гуманитарной помощи.

Напомним, что 12 сентября один грузовик российского Красного Креста въехал в Нагорный Карабах через город Аскеран, загруженный гуманитарными товарами российского производства. Груз, несмотря на заранее достигнутую договоренность, не пропускали несколько дней. Машина (15 т.) была загружена 1000 продуктовыми наборами, 270 наборами постельного белья, 200 гигиеническими наборами, 192 детскими наборами.