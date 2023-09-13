Среда, 13 Сентября 2023 15:04

АрмИнфо.Россия доводит до Турции свою озабоченность по проблемным вопросам напрямую, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, комментируя негативную реакцию Москвы на армяно-американские учения, при том, что другая страна НАТО - Турция, регулярно проводит крупные военные учения с другим союзником РФ - Азербайджаном и имеет налаженное военно-техническое сотрудничество с Баку.

По словам Захаровой, никакое внешнее воздействие, или участие, не должно происходить вопреки или во вред существующим договоренностям без согласия сторон, или, если есть хотя бы малейшая перспектива того, что это нарушит хрупкий баланс сил, достигнутый путем дипломатической работы и работы посредников и миротворцев.

<Мы доводим все наш озабоченности по проблемным вопросам до той стороны, к которой и есть вопросы. В частности, вы сейчас говорили про Турцию, мы напрямую с ними обсуждаем эти вопросы>, - сказала она. Как указал Захарова, Москву волнует любое оружие доставляемое в зону конфликта.