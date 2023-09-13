Среда, 13 Сентября 2023 10:37

АрмИнфо. Соединенные Штаты Америки продолжают работать над урегулированием ситуации между Арменией и Азербайджаном. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Как я говорил вчера, госсекретарь лично принимает в этом участие, и только на прошлой неделе состоялось его несколько бесед с руководством двух стран", - сказал Миллер.

Он подчеркнул, что за последние сутки одна партия гуманитарного груза прошла по агдамскому направлению в Нагорный Карабах. "Поэтому на краткосрочную перспективу мы повторяем наш призыв о важности открытия обоих коридоров в страну, и достижение окончательного соглашения в долгосрочной перспективе", - отметил официальный представитель Госдепа США.

В то же время, он не стал комментировать высказывания президента России на Восточном экономическом форуме относительно ситуации в Нагорном Карабахе. "Оставлю этот вопрос без комментариев. Скажу только, что мы продолжаем работать над урегулированием отношений между Арменией и Азербайджаном", - отметил Миллер.

Отметим, что в своем выступлении руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США назвал Нагорный Карабах "страной". Стало ли это результатом оговорки или было сделано умышленно, по всей видимости, покажет будущее.

Что касается первой партии гуманитарной помощи, то она была доставлена Российским Красным Крестом. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Москва рассчитывает, что в ближайшее время параллельно с Агдамским маршрутом будет разблокирован

Лачинский коридор "и затем гуманитарная помощь будет поступать в регион беспрепятственно по обоим направлениям на регулярной основе".

Как заявил ранее Владимир Путин, руководство Армении фактически признало суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом и в своем пражском заявлении просто зафиксировало это на бумаге. "В таком контексте возникают вопросы, связанные с гуманитарной составляющей и с мандатом российских миротворцев на пребывание в регионе", - подчеркнул российский лидер.