Вторник, 12 Сентября 2023 17:32

АрмИнфо. Москва относится к Еревану как к союзнику, сказал ТАСС вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Армения - это наш союзник. Именно так к Армении мы и относимся", - сказал он, отвечая на вопрос о том, ухудшились ли взаимоотношения с Арменией по линии интеграционных структур.

"У нас прошел 27 августа совет Евразийской экономической комиссии. Там совершенно нормально все было", - добавил Оверчук.

Он продолжил, что контакты России и Армении могут быть в рамках заседания совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 27 сентября.

В ближайшее время у нас совет Евразийской экономической комиссии. Это будет 27 сентября. Это то, что сейчас в графике стоит", - сказал он, отвечая на вопрос о том, ожидаются ли какие-то контакты РФ и Армении.

Последний раз по линии интеграционных структур стороны контактировали во время предыдущего совета ЕЭК 27 августа, указал Оверчук.