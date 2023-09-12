Вторник, 12 Сентября 2023 15:59

АрмИнфо. Есть силы, которые явно надеются, что в контексте выборов в Совет старейшин Еревана в Армении можно будет внести нестабильность или кризис управления. Об этом 11 сентября в интервью Общественному телевидению заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

<К сожалению, это также видно по акцентам и целям ряда сил, участвующих в выборах>, - сказал он.

В ответ на замечание о том, что эти силы делят политическое поле на три части - прозападники, пророссийски настроенные и один человек - Айк Маритян, заявляет, что продолжает революционную линию, поскольку власть отклонилась от нее Пашинян сказал: <Для меня это странное утверждение и заявление, потому что я никогда не слышал от Айка Марутяна, что мы отклонились от пути революции. После ухода с поста мэра Айк Марутян оказался на сцене и сделал именно такие заявления. Но я думаю, что Айк Марутян впервые в своей сценической карьере занимается юмором политического жанра и не согласовывает его содержание с объектами и героями этого юмора. Это свидетельствует о том, что Армения не отклонялась от революционных ценностей, иначе, как и прежде, наши партнеры заранее получали бы разрешение от властей, олигархов и других на юмор со сцены>.

Пашинян коснулся также утверждения Марутяна о том, что коррупция все еще существует, о чем он два года предупреждал в кабинетах власти. <Это абсолютно не соответствует действительности, поскольку подобного разговора с Марутяном никогда не было, а подобный разговор он должен был вести со мной, поскольку именно моя поддержка позволила ему стать кандидатом на выборах мэра Еревана, и получил эту поддержку от меня, выразив готовность стать членом партии <Гражданский договор> и заверил в своем намерении укреплять команду. Но по сей день я не слышал от него какого - либо объяснения тому, что мы отклонились от ценностей революции. Это совершенно не соответствует действительности>, - заявил Пашинян.

Помимо того, заметил премьер, в период, когда свершилась революция и у правящей команды не было никаких проблем, на практике Айк Марутян делал все, чтобы быть ближе, иногда ближе, чем самая близкая политическая команда, и чтобы зафиксировать эту близость, написать заявление о вступлении в партию. <Я с полным доверием отнесся к его желанию быть близким соратником, вопреки нашим товарищам по команде, которые говорили, что он приходит как гастролер, и в случае изменения ситуации он отбросит в сторону старый сценарий. Должен сказать, что чисто по-человечески я сейчас с трудом смотрю в глаза многим моим коллегам, которые в свое время делали это предупреждение. Оказалось, что эта политическая дружба, ради которой Айк Марутян делал все, была дружбой на хорошие времена. В то время как логика заключалась в том, что реальная дружба нужна только для преодоления трудностей плохих времен. Однако выяснилось, что при первой же трудности, как легко Айк Марутян вступил в <Гражданский договор>, так же легко написал заявление о выходе из него. Для меня это не столько политическая ситуация, сколько человеческая, и действительно есть чувство глубокого сожаления по поводу этой ситуации>, - заявил Никол Пашинян.

Глава кабмина и председатель правления ГД отметил, что 15 сентября они планируют провести шествие и митинг, в которых примет участие вся политическая команда. Намечается также выступление премьера в ходе митинга.