Вторник, 12 Сентября 2023 13:42

АрмИнфо.12 сентября председатель комиссии по внешним связям Национального Собрания

Армении Саркис Ханданян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Французской Республики в Республике Армения Оливье Декотиньи.

Согласно сообщению пресс-службы армянского парламента, приветствуя посла, Саркис Ханданян высоко оценил сотрудничество Армения-Франция и постоянную поддержку дружественной Франции стране и армянском народу.

Оливье Декотиньи, поблагодарив за теплый прием, выразив уверенность, что совместными усилиями удастся осуществить эффективную деятельность.

В ходе встречи была отмечена важность развития межпарламентских связей и углубление взаимодействия на международных площадках.

На встрече был обсужден ряд вопросов двусторонней повестки. -