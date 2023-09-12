Вторник, 12 Сентября 2023 12:10

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян не стал раскрывать детали телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

<Разговор с Эрдоганом тоже был строго официальным, я могу сказать, что разговор был содержательным и полезным. Важно и то, что есть ряд нюансов и чтобы по ним всегда был контакт>, - сказал Пашинян в интервью ОТА.

11 сентября пресс-служба премьера сообщила, что состоялся телефонный разговор между премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. <Собеседники коснулись отношений между Арменией и Турцией и региональных вопросов. В ходе беседы лидеры двух государств подчеркнули, что достижение долгосрочного мира и стабильности в регионе будет способствовать развитию и процветанию всех стран региона. Стороны отметили, что продолжат дипломатические усилия в этом направлении>, - говорилось в сообщении.

Между тем, 10 сентября, на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати (G20) президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает неправильными действия Армении в Нагорном Карабахе, в связи с чем намерен провести телефонные переговоры с ее премьер-министром Николом Пашиняном. <По этому вопросу я провел переговоры с [президентом Азербаджана] господином Ильхамом Алиевым, после которых, возможно, завтра у меня состоятся переговоры с господином Пашиняном. Те шаги, которые здесь предпринимаются, особенно в Карабахе, - это неправильные шаги, с этим нельзя мириться, и страны-члены ЕС тоже с этим не мирятся. На переговорах, которые мы проведем завтра, мы скажем господину Пашиняну, что абсолютно невозможно принять такие выборы. Друзья, западные страны и другие, с которыми мы встречались до сих пор, не принимают эти выборы. Это не то, что произойдет, это не те выборы, которые можно принять>, - заявил он.

Напомним, что 9 сентября в Республике Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) был избран новый президент.