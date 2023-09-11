Понедельник, 11 Сентября 2023 17:21

АрмИнфо. Россия будет анализировать, почему Армения принимает решения о военных учениях с США, а не с ОДКБ. Об этом 11 сентября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив при этом, что такой анализ будет проводиться в диалоге с Ереваном.

"На фоне того, как Армения не изъявила желание проводить учения с ОДКБ и теперь заявляет желание проводить учения с американцами - наверное, для нас это решения, которые требуют весьма и весьма глубокого анализа с тем, чтобы разобраться, почему именно Армения принимает такие решения, какие цели преследуются", - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Москва будет это "пытаться осмыслить и понять". "Но будем это все в любом случае делать в тесном, партнерском диалоге с армянской стороной", - сказал Песков.

Накануне об армяно-американских учениях высказался и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, действия Еревана в свете учений вызывают сожаление у Москвы. <Нет ничего хорошего в том, что страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Ничего хорошего в том, что агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, мы не видим. Я не думаю, что это для кого-то хорошо, в том числе для самой Армении. У нас это вызывает сожаления - действия армянского руководства", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам саммита "двадцатки" в Нью-Дели.

Ранее в Минобороны Армении сообщили, что совместные военные учения Армении и США Eagle Partner 2023 пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября.