Понедельник, 11 Сентября 2023 13:22

АрмИнфо. В Армении смертная казнь будет отменена при любых обстоятельствах. На пленарном заседании Национального Собрания РА 11 сентября обсуждается представленный правительством РА на ратификацию 13-й протокол к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свободах.

По словам заместителя министра юстиции РА Карена Карапетяна, протокол был подписан 3 мая 2002 года в Вильнюсе. По положению на сегодняшний день протокол подписан всеми 46 государствам - членами Совета Европы, но вступили в силу для 44 стран. Не ратифицировали документ две страны - Армения и Азербайджан. Между тем, ратификация протокола является одним из обязательств, которые до сих пор не выполнены Ереваном. Ратификации Арменией протокола регулярно ставится в повестку ПАСЕ, должностные лица которой неоднократно поднимали данный вопрос. Задержка с ратификацией документа непонятна для государств-членов СЕ и глав СЕ, особенно с учетом того, что смертная казнь в Армении де-юре отменена Конституцией РА.

Ратификация Ереваном протокола будет оценена Советом Европы как позитивный шаг, серьезный прогресс в плане усиления защиты прав человека в стране, а также ранжирования Армении как государства-члена Совета Европы, уважающего свои обязательства.