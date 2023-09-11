Понедельник, 11 Сентября 2023 13:16

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил Саркиса Ованнисяна от должности начальника Службы государственной охраны.

Согласно решению, исполнение обязанностей руководителя Службы государственной охраны поручено заместителю начальника Службы государственной охраны Артуру Гаспаряну.

Отметим, что генерал-майор Саркис Ованнисян был назначен главой Службы государственной охраны в конце апреля этого года.