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АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил Саркиса Ованнисяна от должности начальника Службы государственной охраны.
Согласно решению, исполнение обязанностей руководителя Службы государственной охраны поручено заместителю начальника Службы государственной охраны Артуру Гаспаряну.
Отметим, что генерал-майор Саркис Ованнисян был назначен главой Службы государственной охраны в конце апреля этого года.
|Смертная казнь в Армении будет отменена при любых обстоятельствах
|Обострение между Арменией и Азербайджаном негативно сказывается на переговорах по разблокированию транспортных коммуникаций в Закавказье – вице-премьер РФ
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|Рубен Варданян: надеюсь, что ЕС приложит больше усилий, чтобы положить конец бесчеловечной блокаде Арцаха
|Армения будет сотрудничать с Чехией в военно- технической сфере
|В парламент Армении будет представлен новый Трудовой кодекс, в котором найдут свое отражение вопросы, связанные с защитой прав детей - замминистра
|МО Арцаха: Баку готовит новую провокацию
|В Арцахе назвали ложью сообщение азербайджанцев о диверсии и минировании Армией обороны
|Армения и Иран обсудили экологическую ситуацию в бассейне приграничной реки Аракс
|Тбилиси заявил о непризнании выборов президента в Нагорном Карабахе
|США призывают немедленно и одновременно открыть оба коридора - Лачинский и Агдамский
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|Пашинян обсудил с Гарибашвили рост напряженности вокруг Арцаха и на армяно- азербайджанской госгранице
|Парламент Армении рассмотрит 48 законопроектов
|Ожидаем, что многочисленные осуждающие заявления США и других международных акторов трансформируются в практические шаги - МИД Арцаха
|Пророссийский блогер и обозреватель радио Sputnik Армения освобождены из-под стражи - СК представил подробности
|Армения сыграла вничью на турецком поле
|Здание <АОКС> в Ереване будет возвращено государству - Генпрокуратура
|Пашинян готов провести срочные обсуждения с Алиевым
|Ряд зарубежных телеграм-каналов, ссылаясь на Минобороны РА, распространяют ложную информацию - МО
|Пашинян в беседе с Шольцем вновь выразил готовность провести срочные переговоры с президентом Азербайджана
|Москва ответила на обвинение в госперевороте в Армении при помощи ЧВК <Вагнер>
|Пашинян с президентом ИРИ обсудил рост напряженности на армяно-азербайджанской госгранице
|Самвел Шахраманян избран президентом Арцаха
|Слушания по ситуации в Нагорном Карабахе состоятся 14 сентября
|МИД РФ выступил с сообщением для СМИ "О ситуации вокруг Армении"
|Рубен Варданян: Война никому не выгодна, кроме Алиева и его семьи
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|За время блокады экономика Республики Арцах понесла убытки в размере около 515 миллионов долларов США
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|Завтра в Арцахе выберут нового президента: И.о. главы государства призвал арцахцев к трезвости
|Минобороны Армении опровергло сообщение оборонного ведомства Азербайджана
|Глава фракции НС Арцаха: к сожалению, ничего не говорится о роли властей Армении в арцахском кризисе
|Юрий Костин: Людям, народам конфликты не нужны, в них выигрывают лишь маргиналы и подлецы
|Оппозиционный депутат потребовала отвода судьи, ведущего разбирательство по иску спикера НС Армении
|Азербайджан скапливает на границах с Арменией и Арцахом вооруженные подразделения специального назначения - Татоян
|EAFJD осуждает заявление Раввинского центра Европы по Нагорному Карабаху
|Глава МИД РА: Азербайджан своими агрессивными действиями препятствует усилиям по установлению мира в регионе
|Глава МИД РА заявил и.о. заместителя госсекретаря США о деструктивном поведении Баку
|Вице-спикер НС: Пожелаем победы нашей команде
|Обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Tуркменистаном и ЮНЕСКО
|Пушкинский тоннель будет закрыт с 11 по 15 сентября
|Армения и Россия переживают непростые времена - директор ГНКО
|По делу блогера Бадаляна и обозревателя Геворкяна изъяты автоматы, боевые патроны, гранаты и даже кусты конопли - СК Армении
|Посольство РФ в РА обеспокоено задержанием пророссийского блогера и обозревателя агентства <Спутник Армения>
|МИД РФ: руководство России проявляет искреннюю заинтересованность в судьбе союзника по ОДКБ - Армении
|Посол Франции: наши рекомендации для туристов в Армению не изменились
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|МИД Армении отреагировал на заявление официального Баку
|Визит Папикяна отменен из-за обострения ситуации в Армении: глава МО Кипра
|Гражданская миссия ЕС в Армении перешла на усиленное патрулирование армяно- азербайджанской границы
|У Союза армян Украины две Родины - Давид Мкртчян
|Армения является давним партнером США, и армяно-американские учения EAGLE PARTNER 2023 не первые - посольство Соединенных Штатов
|Освобождены трое похищенных Азербайджаном студентов из Арцаха
|Депутат: мы работаем со всеми теми партнерами, которые могут оказать давление на Азербайджан
|МИД РА: Вопроса о выходе Армении из ОДКБ нет в повестке Еревана
|Опрос MPG: В фаворитах у ереванцев продолжают оставаться Тигран Авинян, Айк Марутян и Андраник Теванян
|Посол: Нидерланды придают важное значение углублению сотрудничества с Арменией
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