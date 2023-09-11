Понедельник, 11 Сентября 2023 11:18

АрмИнфо.В ближайшее время в Национальное Собрание рмении будет представлен новый Трудовой кодекс, в котором найдут свое отражение вопросы, связанные с защитой прав детей. Об этом 11 сентября, представляя в Национальном Собрании РА в первом чтении проект поправок в законе <О правах ребенка>, заявила заместитель министра труда и социальных вопросов РА Татевик Степанян.

По ее словам, подходит к завершению комплексная программа по защите прав детей, и на основании ранее реализованных стратегий в Семейном кодексе найдут свое отражение положения, которые планируется закрепить в проекте закона <О правах ребенка>. Для реализации программ по защите прав ребенка, государство возьмет на себя ответственность по разработке новой комплексной программы, в которой будут представлены мероприятия, направленные на защиту ребенка от семейного насилия, его прав на образование, получение медицинской помощи, обеспечение доступа к культурному наследию и т.д.