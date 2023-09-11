Понедельник, 11 Сентября 2023 11:01

АрмИнфо. Министр окружающей среды РА Акоп Симидян в рамках визита в Тегеран провел встречу с вице- президентом ИРИ, президентом Организации по охране окружающей среды Ирана Али Саладжеге.

Как передает пресс-служба экологического ведомства Армении, в ходе встречи Акоп Симидян, поблагодарив за гостеприимство, указал на тесные отношения двух дружественных стран и народов, призвав объединить усилия, направленные на решение экологических проблем.

Собеседники, в частности, обсудили вопросы обеспечения экологических прав в бассейне реки Аракс и сотрудничества с иранской стороной.

Стороны констатировали, что для решения проблем мониторинга и поддержания качества воды реки Аракс необходимо более активное сотрудничество, взаимные визиты, наблюдения и проведение совместных мероприятий. В этом направлении стороны видят очень большое поле сотрудничества, и с этой целью министр Симидян пригласил Али Саладжеге в Армению.

В ходе встречи была подтверждена готовность Армении сотрудничать с Ираном в продвижении глобальной экологической повестки.

Отметим, что в Тегеране армянский министр принимал участие в международной конференции, направленной на борьбу с песчаными бурями