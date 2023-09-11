Понедельник, 11 Сентября 2023 10:01

АрмИнфо. 48 вопросов включены в повестку заседания стартующего 11 сентября шестой сессии Национального Собрания РА восьмого созыва. Согласно сообщению пресс-службы НС РА, соответствующее решение было принято на заседании Совета НС РА.

Всего в большую повестку включены 54 вопроса.

Совет НС обсудил вопрос о назначении членов созданного Совета по отбору кандидатов на должности членов комиссии по предотвращению коррупции. Правящая фракция НС выдвинула на эту должность кандидатуру Арусяк Джулакян, а оппозиционная фракция <Армения> Тадевоса Аветисяна. По итогам голосования Арусяк Джулхакян назначена членом Совета