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АрмИнфо. 48 вопросов включены в повестку заседания стартующего 11 сентября шестой сессии Национального Собрания РА восьмого созыва. Согласно сообщению пресс-службы НС РА, соответствующее решение было принято на заседании Совета НС РА.
Всего в большую повестку включены 54 вопроса.
Совет НС обсудил вопрос о назначении членов созданного Совета по отбору кандидатов на должности членов комиссии по предотвращению коррупции. Правящая фракция НС выдвинула на эту должность кандидатуру Арусяк Джулакян, а оппозиционная фракция <Армения> Тадевоса Аветисяна. По итогам голосования Арусяк Джулхакян назначена членом Совета
|Смертная казнь в Армении будет отменена при любых обстоятельствах
|Обострение между Арменией и Азербайджаном негативно сказывается на переговорах по разблокированию транспортных коммуникаций в Закавказье – вице-премьер РФ
|Пашинян уволил главу Службы госохраны
|Рубен Варданян: надеюсь, что ЕС приложит больше усилий, чтобы положить конец бесчеловечной блокаде Арцаха
|Армения будет сотрудничать с Чехией в военно- технической сфере
|В парламент Армении будет представлен новый Трудовой кодекс, в котором найдут свое отражение вопросы, связанные с защитой прав детей - замминистра
|МО Арцаха: Баку готовит новую провокацию
|В Арцахе назвали ложью сообщение азербайджанцев о диверсии и минировании Армией обороны
|Армения и Иран обсудили экологическую ситуацию в бассейне приграничной реки Аракс
|Тбилиси заявил о непризнании выборов президента в Нагорном Карабахе
|США призывают немедленно и одновременно открыть оба коридора - Лачинский и Агдамский
|Депутат: официальный Ереван до сих пор не поздравил новоизбранного президента Республики Арцах
|Сюник на нашей карте там, где должен быть: Посол Франции ответил на очередную провокацию
|Пашинян обсудил с Гарибашвили рост напряженности вокруг Арцаха и на армяно- азербайджанской госгранице
|Парламент Армении рассмотрит 48 законопроектов
|Ожидаем, что многочисленные осуждающие заявления США и других международных акторов трансформируются в практические шаги - МИД Арцаха
|Пророссийский блогер и обозреватель радио Sputnik Армения освобождены из-под стражи - СК представил подробности
|Армения сыграла вничью на турецком поле
|Здание <АОКС> в Ереване будет возвращено государству - Генпрокуратура
|Пашинян готов провести срочные обсуждения с Алиевым
|Ряд зарубежных телеграм-каналов, ссылаясь на Минобороны РА, распространяют ложную информацию - МО
|Пашинян в беседе с Шольцем вновь выразил готовность провести срочные переговоры с президентом Азербайджана
|Москва ответила на обвинение в госперевороте в Армении при помощи ЧВК <Вагнер>
|Пашинян с президентом ИРИ обсудил рост напряженности на армяно-азербайджанской госгранице
|Самвел Шахраманян избран президентом Арцаха
|Слушания по ситуации в Нагорном Карабахе состоятся 14 сентября
|МИД РФ выступил с сообщением для СМИ "О ситуации вокруг Армении"
|Рубен Варданян: Война никому не выгодна, кроме Алиева и его семьи
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|За время блокады экономика Республики Арцах понесла убытки в размере около 515 миллионов долларов США
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|Завтра в Арцахе выберут нового президента: И.о. главы государства призвал арцахцев к трезвости
|Минобороны Армении опровергло сообщение оборонного ведомства Азербайджана
|Глава фракции НС Арцаха: к сожалению, ничего не говорится о роли властей Армении в арцахском кризисе
|Юрий Костин: Людям, народам конфликты не нужны, в них выигрывают лишь маргиналы и подлецы
|Оппозиционный депутат потребовала отвода судьи, ведущего разбирательство по иску спикера НС Армении
|Азербайджан скапливает на границах с Арменией и Арцахом вооруженные подразделения специального назначения - Татоян
|EAFJD осуждает заявление Раввинского центра Европы по Нагорному Карабаху
|Глава МИД РА: Азербайджан своими агрессивными действиями препятствует усилиям по установлению мира в регионе
|Глава МИД РА заявил и.о. заместителя госсекретаря США о деструктивном поведении Баку
|Вице-спикер НС: Пожелаем победы нашей команде
|Обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Tуркменистаном и ЮНЕСКО
|Пушкинский тоннель будет закрыт с 11 по 15 сентября
|Армения и Россия переживают непростые времена - директор ГНКО
|По делу блогера Бадаляна и обозревателя Геворкяна изъяты автоматы, боевые патроны, гранаты и даже кусты конопли - СК Армении
|Посольство РФ в РА обеспокоено задержанием пророссийского блогера и обозревателя агентства <Спутник Армения>
|МИД РФ: руководство России проявляет искреннюю заинтересованность в судьбе союзника по ОДКБ - Армении
|Посол Франции: наши рекомендации для туристов в Армению не изменились
|СК: в Сюникской области задержаны семеро граждан, в том числе блогер Мика Бадалян и обозреватель радио Sputnik Армения Ашот Геворкян
|МИД Армении отреагировал на заявление официального Баку
|Визит Папикяна отменен из-за обострения ситуации в Армении: глава МО Кипра
|Гражданская миссия ЕС в Армении перешла на усиленное патрулирование армяно- азербайджанской границы
|У Союза армян Украины две Родины - Давид Мкртчян
|Армения является давним партнером США, и армяно-американские учения EAGLE PARTNER 2023 не первые - посольство Соединенных Штатов
|Освобождены трое похищенных Азербайджаном студентов из Арцаха
|Депутат: мы работаем со всеми теми партнерами, которые могут оказать давление на Азербайджан
|МИД РА: Вопроса о выходе Армении из ОДКБ нет в повестке Еревана
|Опрос MPG: В фаворитах у ереванцев продолжают оставаться Тигран Авинян, Айк Марутян и Андраник Теванян
|Посол: Нидерланды придают важное значение углублению сотрудничества с Арменией
|Министр обороны РА представил французскому дипломату ситуацию на армяно-азербайджанской границе
|Читать больше
|У Союза армян Украины две Родины - Давид Мкртчян
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|Слушания по ситуации в Нагорном Карабахе состоятся 14 сентября
|Завтра в Арцахе выберут нового президента: И.о. главы государства призвал арцахцев к трезвости
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