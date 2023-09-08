Пятница, 8 Сентября 2023 22:42

АрмИнфо.<Отфиксировали появление в последнее время в официальных кругах и политической элите Республики Армения определенных сомнений в целесообразности союзнических связей в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и с Россией на двусторонней основе, а также в реализуемости комплекса трехсторонних договоренностей Москвы, Еревана и Баку 2020-2022 гг. о путях нормализации армяно- азербайджанских отношений>, - говорится в сегодняшнем сообщении для СМИ МИД РФ под заголовком <О ситуации в Армении>.

В нем отмечается, что <на таком фоне руководством Армении в последние дни предпринята серия недружественных шагов, включая запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев супруги Премьер-министра A.В.Акопян с передачей гумпомощи киевскому нацистскому режиму, проведение на армянской территории военных учений с участием США.

В этой связи в МИД России был вызван посол Армении в Москве

B.В.Арутюнян, которому сделано жесткое представление. Кроме того, передана нота протеста, в которой указано на неприемлемость оскорбительных высказываний Председателя Национального Собрания Республики Армения А.Р.Симоняна от 6 сентября в адрес официального представителя МИД России, директора Департамента информации и печати

М.В.Захаровой и российского внешнеполитического ведомства в целом. Отдельно доведена озабоченность задержанием в Армении 7 сентября блогера М.Бадаляна и обозревателя радио <Sputnik Армения>

А.Геворкяна.

Одновременно в Москве твердо исходят того, что Россия и Армения остаются союзниками, и все договоренности по развитию и укреплению партнерских отношений будут полностью выполнены на благо народов наших двух стран. Это, среди прочего, касается организации учений по линии ОДКБ и направления в дальнейшем в республику наблюдательной миссии Организации в целях содействия урегулированию между Арменией и Азербайджаном.

Российская сторона будет и впредь прилагать в этих целях все необходимые усилия>, - говорится в сообщении для СМИ.