Пятница, 8 Сентября 2023 16:03

АрмИнфо.К сожалению, 44-дневная война 2020 года еще не закончилась, и Республика Арцах стоит сегодня на пороге новой, катастрофической войны. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель фракции <Справедливость> Национального собрания Республики Арцах Давид Галстян.

<Почти 3 года мы заявляли, что наши действия приведут к новой эскалации, новой катастрофе. Мы много раз предлагали, что надо менять старый, провальный стиль работы и понять, - что если произойдет новая эскалация в отношении Арцаха, то это означает, что существующие механизмы не смогут устоять. А новая эскалация приняла форму гуманитарной катастрофы>, - написал он.

Галстян обращает внимание на то, что власти Армении ограничились лишь осуждающими заявлениями по поводу гуманитарной катастрофы, отметив, что ответственными в ликвидации катастрофы являются российские миротворцы.

<Однако именно в Арцахе начались реальные политические процессы, направленные на спасение Арцаха, правительственные круги Армении и их сателлиты в Арцахе начали беспокоиться, стали заявлять, что эти политические процессы неприемлемы, а действующие в Арцахе сателлиты Арцах ввел в оборот знакомый с 2018 года термин: <...либо я буду президентом, либо у Республики Арцах не будет президента:

Вам ведь это знакомо, не так ли? И в критике этого тандема, к сожалению, ничего не говорится о роли властей Армении в арцахском кризисе, о признании Пашиняном Арцаха территорией Азербайджана, о насаждении ненависти к российским миротворцам и т. д. и т. п.

Уважаемые соотечественники, фракция <Справедливость> Национального собрания Республики Арцах выдвинула кандидатуру Самвела Шахраманяна на внеочередных выборах президента Республики Арцах, будучи уверенной, что вокруг него мы будем иметь консолидацию общества в целом и консенсус политических сил в частности.

Дорогие братья и сестры, мы призываем к трезвости, понимая, что шансов не так много и любая авантюра будет разрушительной для нашей Родины. Мы обязаны избрать президента Республики Арцах и потребовать, чтобы он объединил все общество во имя Родины, принял приемлемые для общества решения и взял на себя ответственность за эти решения>, - заключил глава парламентской фракции Арцаха.