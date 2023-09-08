Пятница, 8 Сентября 2023 15:00

АрмИнфо. Армения и Россия должны оставаться для всех стран на постсоветском пространстве примером того, как можно при безусловном уважении суверенитета сохранить добрососедские отношения, уникальные наработки прошлого, отделить негатив от прекрасного и на этом строить отношения между народами.

Об этом заявил в ходе армяно-российского медиаформума генеральный директор <Газпром-Медиа Радио>, российский журналист, писатель, общественный деятель, пионер отечественного FM-радиовещания Юрий Костин, говоря о перспективах и примерах творческого сотрудничества медиакомпаний Армении и России.

<Людям, народам конфликты не нужны, в них выигрывают лишь маргиналы и подлецы. Мы все это прекрасно знаем. А роль медиакоманий в выстраивании исторически сложившихся добрососедских отношений - это не просто работа, и не просто бизнес, это наша ответственность перед будущими поколениями. Поэтому совершенно не важно, кто тут главный - новые старые армяне или старые новые русские. Важно, что мы вместе, несмотря на все проблемы, которые существуют>, - подчеркнул он.

По словам Костина, Армения и Россия имеют основу для сотрудничества в области медиа, которая заключается не только в профессиональном уровне обеих сторон, но также и в общей истории, воспитании, едином культурном пространстве, которое цементировало связи между нашими народами в течение десятилетий.

В этой связи глава <Газпром-Медиа Радио> отметил, что можно подумать об обмене мероприятиями с информационным партнерством медиакомпаний, работающих в обеих странах. Он подметил, что это могут быть фестивали российских звезд, а не хаотичные приезды артистов в Ереван и другие города, а также он указал на мощные проекты, связанные с классической музыкой, дни армянской популярной культуры в Москве. <Можно создавать целые арт-пространства. Мы можем ограничиваться не только музыкальными проектами, это могут быть кулинарные проекты, фестивали искусства. Либо общее пространство, где есть и то, и другое и третье>, - сказал журналист.

По мнению Костина, чтобы привлечь внимание публики необходимо использовать все ресурсы новых медиа, работать очень грамотно и постараться в информационном поле обеспечить наличие огромного количества позитивной информации.

В связи с особой чувственностью общественности к общеполитической информации, он заметил, что следует изначально преодолеть барьеры. В частности, журналист отметил, что если говорить про сотрудничество в развлекательных медиа нужно максимально дистанцироваться от текущей повестки двусторонних политических отношений.

Костин в этом контексте выразил сожаления в связи с безжалостными <боевыми действиями> на медийных платформах, которые очень быстро изменяют сознание молодых неокрепших умов. <Чтобы не было уже поздно, чтобы потом не жалели <как же так, ведь мы были такие братские народы>, - подчеркнул он. Глава <Газпром-Медиа Радио> заметил, что сегодня медиа несут большую ответственность перед тем, насколько добрососедскими будут армяно-российские отношения, которые, по его словам, исторически должны жить в мире, дружбе и братской взаимопомощи.