|МИД РФ выступил с сообщением для СМИ "О ситуации вокруг Армении"
|Рубен Варданян: Война никому не выгодна, кроме Алиева и его семьи
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|За время блокады экономика Республики Арцах понесла убытки в размере около 515 миллионов долларов США
|Ваш бизнес - наши решения: приложение SoftPOS от IDBank — Ваш инструмент продаж
|Завтра в Арцахе выберут нового президента: И.о. главы государства призвал арцахцев к трезвости
|Минобороны Армении опровергло сообщение оборонного ведомства Азербайджана
|Глава фракции НС Арцаха: к сожалению, ничего не говорится о роли властей Армении в арцахском кризисе
|Юрий Костин: Людям, народам конфликты не нужны, в них выигрывают лишь маргиналы и подлецы
|Оппозиционный депутат потребовала отвода судьи, ведущего разбирательство по иску спикера НС Армении
|Азербайджан скапливает на границах с Арменией и Арцахом вооруженные подразделения специального назначения - Татоян
|EAFJD осуждает заявление Раввинского центра Европы по Нагорному Карабаху
|Глава МИД РА: Азербайджан своими агрессивными действиями препятствует усилиям по установлению мира в регионе
|Глава МИД РА заявил и.о. заместителя госсекретаря США о деструктивном поведении Баку
|Вице-спикер НС: Пожелаем победы нашей команде
|Обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Tуркменистаном и ЮНЕСКО
|Пушкинский тоннель будет закрыт с 11 по 15 сентября
|Армения и Россия переживают непростые времена - директор ГНКО
|По делу блогера Бадаляна и обозревателя Геворкяна изъяты автоматы, боевые патроны, гранаты и даже кусты конопли - СК Армении
|Посольство РФ в РА обеспокоено задержанием пророссийского блогера и обозревателя агентства <Спутник Армения>
|МИД РФ: руководство России проявляет искреннюю заинтересованность в судьбе союзника по ОДКБ - Армении
|Посол Франции: наши рекомендации для туристов в Армению не изменились
|СК: в Сюникской области задержаны семеро граждан, в том числе блогер Мика Бадалян и обозреватель радио Sputnik Армения Ашот Геворкян
|МИД Армении отреагировал на заявление официального Баку
|Визит Папикяна отменен из-за обострения ситуации в Армении: глава МО Кипра
|Гражданская миссия ЕС в Армении перешла на усиленное патрулирование армяно- азербайджанской границы
|У Союза армян Украины две Родины - Давид Мкртчян
|Армения является давним партнером США, и армяно-американские учения EAGLE PARTNER 2023 не первые - посольство Соединенных Штатов
|Освобождены трое похищенных Азербайджаном студентов из Арцаха
|Депутат: мы работаем со всеми теми партнерами, которые могут оказать давление на Азербайджан
|МИД РА: Вопроса о выходе Армении из ОДКБ нет в повестке Еревана
|Опрос MPG: В фаворитах у ереванцев продолжают оставаться Тигран Авинян, Айк Марутян и Андраник Теванян
|Посол: Нидерланды придают важное значение углублению сотрудничества с Арменией
|Министр обороны РА представил французскому дипломату ситуацию на армяно-азербайджанской границе
|Председатель Следственного комитета РА и министр внутренних дел Грузии обсудили возможности развития отношений между двумя структурами
|Глава МИД РА представил в ОАЭ видение армянской стороны по установлению прочного мира в регионе
|Кремль: Россия скрупулезно работает и с Арменией, и с Азербайджаном для урегулирования ситуации между ними
|Армения устанавливает безвизовый режим для граждан Панамы
|В России воспринимают предстоящие армяно- американские учения с элементом озабоченности
|К очередным сборам в Армении будут будут привлечены более 2000 резервистов
|Министр обороны РА представил кипрскому коллеге ситуацию на армяно-азербайджанской границе
|Совбез ООН должен предпринять серьезнейшие меры, чтобы предупредить новый взрыв в регионе - Пашинян
|Армия обороны Арцаха опровергла очередную дезинформацию азербайджанской стороны
|Только заблокированный разум может не заметить трудности жителей Нагорного Карабаха - Анна Акопян
|Бывший прокурор МУС: администрация Байдена может стать ответственной за геноцид в Арцахе
|Вражеские силы продолжают обстреливать передовые позиции подразделений ВС Армении
|В Армении отмечают важность углубления сотрудничества с Нидерландами в сфере защиты прав человека
|В Арцахе обсуждена сложившаяся в республике ситуация
|Глава МИД Азербайджана: у Баку есть "план Б" в отношении "Зангезурского коридора"
|Ирина Хакамада проведет в Армении мастер-класс на тему "Эмоциональный капитал. Как превратить эмоции в доход"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Армен Григорян отмечает важность усилий международных партнеров по предотвращению возможной агрессии Азербайджана
|ЕС по-прежнему привержен содействию диалогу между Арменией и Азербайджаном и поддержке усилий по укреплению мира и безопасности на Южном Кавказе - заявление
|Азербайджан открыто демонстрирует свою настоящую цель - проведение этнической чистки в Нагорном Карабахе - постпред РА в СЕ
|В армяно-американских учениях примут участие 85 американских и 175 армянских военнослужащих
|Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Армению в конце текущей недели - источник
|Жители Арцаха готовы жить на своей исторической родине и бороться за свое будущее - Рубен Варданян
|Кремль отреагировал на сообщение о проведении армяно-американских военных учений
|МО РА: Вооруженные силы РА предпринимают шаги, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации
|Зять Гагика Царукяна - Карапет Гулоян обвиняется в отмывании денег, злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге
|Читать больше
АрмИнфо.В суде общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Аршака Петросяна состоялось четвертое заседание по иску председателя Национального Собрания РА Алена Симоняна против депутата от оппозиционной фракции "Честь имею" Анны Мкртчян.
Как и предыдущие слушания, слушание проводилось за закрытыми дверями, поскольку истцы возражали против видеосъемки. Данное требование судья удовлетворил.
В ходе заседания сторона ответчика потребовала отвода судьи Аршака Петросяна. По словам Анны Мкртчян, судья не может рассматривать дело беспристрастно, поскольку имеет к нему предвзятое отношение. Как и на предыдущих слушаниях, на заседании не присутствовал председатель НС.
Решение суда по апелляционной жалобе будет опубликовано 13 сентября в 14:00.
Отметим, что Ален Симонян требует от Анны Мкртчян возместить ущерб, причиненный его чести и достоинству, в размере 500 тысяч драм, а также опубликовать извинения и опровержения. Поводом для иска послужили высказывания Мкртчян, сделанные ею во время прямого эфира в Facebook, в ходе которого она заявила, что спикер парламента добился должности "ползая по полу лицом". Депутат продолжила, что он не в состоянии быть благодарным, поскольку "пресмыкающиеся не могут иметь чувство благодарности". По ее словам, политический путь Симоняна основан на тавтологии, лжи и фальсификациях.
|МИД РФ выступил с сообщением для СМИ "О ситуации вокруг Армении"
|Рубен Варданян: Война никому не выгодна, кроме Алиева и его семьи
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|За время блокады экономика Республики Арцах понесла убытки в размере около 515 миллионов долларов США
|Ваш бизнес - наши решения: приложение SoftPOS от IDBank — Ваш инструмент продаж
|Завтра в Арцахе выберут нового президента: И.о. главы государства призвал арцахцев к трезвости
|Минобороны Армении опровергло сообщение оборонного ведомства Азербайджана
|Глава фракции НС Арцаха: к сожалению, ничего не говорится о роли властей Армении в арцахском кризисе
|Юрий Костин: Людям, народам конфликты не нужны, в них выигрывают лишь маргиналы и подлецы
|Оппозиционный депутат потребовала отвода судьи, ведущего разбирательство по иску спикера НС Армении
|Азербайджан скапливает на границах с Арменией и Арцахом вооруженные подразделения специального назначения - Татоян
|EAFJD осуждает заявление Раввинского центра Европы по Нагорному Карабаху
|Глава МИД РА: Азербайджан своими агрессивными действиями препятствует усилиям по установлению мира в регионе
|Глава МИД РА заявил и.о. заместителя госсекретаря США о деструктивном поведении Баку
|Вице-спикер НС: Пожелаем победы нашей команде
|Обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Tуркменистаном и ЮНЕСКО
|Пушкинский тоннель будет закрыт с 11 по 15 сентября
|Армения и Россия переживают непростые времена - директор ГНКО
|По делу блогера Бадаляна и обозревателя Геворкяна изъяты автоматы, боевые патроны, гранаты и даже кусты конопли - СК Армении
|Посольство РФ в РА обеспокоено задержанием пророссийского блогера и обозревателя агентства <Спутник Армения>
|МИД РФ: руководство России проявляет искреннюю заинтересованность в судьбе союзника по ОДКБ - Армении
|Посол Франции: наши рекомендации для туристов в Армению не изменились
|СК: в Сюникской области задержаны семеро граждан, в том числе блогер Мика Бадалян и обозреватель радио Sputnik Армения Ашот Геворкян
|МИД Армении отреагировал на заявление официального Баку
|Визит Папикяна отменен из-за обострения ситуации в Армении: глава МО Кипра
|Гражданская миссия ЕС в Армении перешла на усиленное патрулирование армяно- азербайджанской границы
|У Союза армян Украины две Родины - Давид Мкртчян
|Армения является давним партнером США, и армяно-американские учения EAGLE PARTNER 2023 не первые - посольство Соединенных Штатов
|Освобождены трое похищенных Азербайджаном студентов из Арцаха
|Депутат: мы работаем со всеми теми партнерами, которые могут оказать давление на Азербайджан
|МИД РА: Вопроса о выходе Армении из ОДКБ нет в повестке Еревана
|Опрос MPG: В фаворитах у ереванцев продолжают оставаться Тигран Авинян, Айк Марутян и Андраник Теванян
|Посол: Нидерланды придают важное значение углублению сотрудничества с Арменией
|Министр обороны РА представил французскому дипломату ситуацию на армяно-азербайджанской границе
|Председатель Следственного комитета РА и министр внутренних дел Грузии обсудили возможности развития отношений между двумя структурами
|Глава МИД РА представил в ОАЭ видение армянской стороны по установлению прочного мира в регионе
|Кремль: Россия скрупулезно работает и с Арменией, и с Азербайджаном для урегулирования ситуации между ними
|Армения устанавливает безвизовый режим для граждан Панамы
|В России воспринимают предстоящие армяно- американские учения с элементом озабоченности
|К очередным сборам в Армении будут будут привлечены более 2000 резервистов
|Министр обороны РА представил кипрскому коллеге ситуацию на армяно-азербайджанской границе
|Совбез ООН должен предпринять серьезнейшие меры, чтобы предупредить новый взрыв в регионе - Пашинян
|Армия обороны Арцаха опровергла очередную дезинформацию азербайджанской стороны
|Только заблокированный разум может не заметить трудности жителей Нагорного Карабаха - Анна Акопян
|Бывший прокурор МУС: администрация Байдена может стать ответственной за геноцид в Арцахе
|Вражеские силы продолжают обстреливать передовые позиции подразделений ВС Армении
|В Армении отмечают важность углубления сотрудничества с Нидерландами в сфере защиты прав человека
|В Арцахе обсуждена сложившаяся в республике ситуация
|Глава МИД Азербайджана: у Баку есть "план Б" в отношении "Зангезурского коридора"
|Ирина Хакамада проведет в Армении мастер-класс на тему "Эмоциональный капитал. Как превратить эмоции в доход"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Армен Григорян отмечает важность усилий международных партнеров по предотвращению возможной агрессии Азербайджана
|ЕС по-прежнему привержен содействию диалогу между Арменией и Азербайджаном и поддержке усилий по укреплению мира и безопасности на Южном Кавказе - заявление
|Азербайджан открыто демонстрирует свою настоящую цель - проведение этнической чистки в Нагорном Карабахе - постпред РА в СЕ
|В армяно-американских учениях примут участие 85 американских и 175 армянских военнослужащих
|Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Армению в конце текущей недели - источник
|Жители Арцаха готовы жить на своей исторической родине и бороться за свое будущее - Рубен Варданян
|Кремль отреагировал на сообщение о проведении армяно-американских военных учений
|МО РА: Вооруженные силы РА предпринимают шаги, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации
|Зять Гагика Царукяна - Карапет Гулоян обвиняется в отмывании денег, злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге
|Читать больше
|У Союза армян Украины две Родины - Давид Мкртчян
|Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
|Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
|Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
|Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
|Читать больше
|СК: в Сюникской области задержаны семеро граждан, в том числе блогер Мика Бадалян и обозреватель радио Sputnik Армения Ашот Геворкян
|Бывший прокурор МУС: администрация Байдена может стать ответственной за геноцид в Арцахе
|Ирина Хакамада проведет в Армении мастер-класс на тему "Эмоциональный капитал. Как превратить эмоции в доход"
|Может, пришло время для общенациональной мобилизации? - Давид Ананян
|Д. Песков: из Армении Россия уходить не может
|Риск возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном значительно увеличился - эксперт
|ЦИК Армении принял пять коробок с подписями граждан
|Генерал: Арцах сможет бороться и оставаться армянским только в одном случае
|Жители Еревана в основе своей индифферентны к выборам столичного Совета старейшин
|Правозащитник считает неслучайным запрет на въезд в Армению таким проармянским деятелям как Виктор Кривопусков и Константин Затулин
|Кандидат в мэры: правительство и парламентская оппозиция играют в политический пинг-понг
|Президент Арцаха направил международному сообществу срочное послание с просьбой предотвратить геноцид народа Арцаха
|Безнаказанность дает зеленый свет новым преступлениям: Замглавы МИД Армении отреагировал за заявление Алиева
|Госдеп: мир в регионе должен включать в себя защиту прав и безопасность народа Нагорного Карабаха
|В Ереване состоялся форум Союза армян Украины