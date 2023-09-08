Пятница, 8 Сентября 2023 14:23

АрмИнфо.В суде общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Аршака Петросяна состоялось четвертое заседание по иску председателя Национального Собрания РА Алена Симоняна против депутата от оппозиционной фракции "Честь имею" Анны Мкртчян.

Как и предыдущие слушания, слушание проводилось за закрытыми дверями, поскольку истцы возражали против видеосъемки. Данное требование судья удовлетворил.

В ходе заседания сторона ответчика потребовала отвода судьи Аршака Петросяна. По словам Анны Мкртчян, судья не может рассматривать дело беспристрастно, поскольку имеет к нему предвзятое отношение. Как и на предыдущих слушаниях, на заседании не присутствовал председатель НС.

Решение суда по апелляционной жалобе будет опубликовано 13 сентября в 14:00.

Отметим, что Ален Симонян требует от Анны Мкртчян возместить ущерб, причиненный его чести и достоинству, в размере 500 тысяч драм, а также опубликовать извинения и опровержения. Поводом для иска послужили высказывания Мкртчян, сделанные ею во время прямого эфира в Facebook, в ходе которого она заявила, что спикер парламента добился должности "ползая по полу лицом". Депутат продолжила, что он не в состоянии быть благодарным, поскольку "пресмыкающиеся не могут иметь чувство благодарности". По ее словам, политический путь Симоняна основан на тавтологии, лжи и фальсификациях.