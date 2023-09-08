Пятница, 8 Сентября 2023 14:11

АрмИнфо. Исследования показывают, что правительство Азербайджана скапливает на границах с Арменией и Арцахом вооруженные подразделения специального назначения (<Яшма> и <Коммандос>). Об этом говорится в сообщении директора Фонда Татоян "Центр права и справедливости" Армана Татояна.

По его словам, наблюдается тот же почерк, что и до 27 сентября 2020 года. В 2016 году эти подразделения принимали участие в апрельской четырехдневной войне, в также в 44-дневной войне, в ходе которых проявили особую жестокость (пытки, расчленение тел и т. д.). <Несмотря на то, что эти вооруженные формирования являются виновниками военных преступлений, никто из них не понес наказания, поскольку их спонсирует высшая власть Азербайджана. Мы проводим самую тщательную фиксацию доказательств оправданий азербайджанских преступлений, их намерений и государственной политики>, - говорится в сообщении Татояна.

По ситуации в Армении и в Арцахе выступил и депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян. На своей странице в Facebook он отметил, что напряженность военно-политической ситуации вокруг Армении и Арцаха приближается к своему апогею, после чего она либо взорвется, либо постепенно снизится. "Политическая риторика Азербайджана резко ужесточилась.

Они явно торопятся, хотя и утверждают о наличии согласия сторон по 70% вопросов армяно-азербайджанских переговоров. Однако это еще не означает, что есть возможность урегулировать ситуацию мирным путем или в рамках интересов Армении. Если Азербайджан не изменит своих максималистских позиций, это приведет либо к войне, либо к огромным уступкам со стороны Армении", - отметил депутат.

Абрамян подчеркнул, что чем больше правительство Армении будет пытаться отдалиться от Арцаха и происходящих вокруг него процессов, тем больше сама ситуация сведет Арцах и Армению в одно поле, в одно измерение как с политической точки зрения, так и с точки зрения безопасности. "Азербайджан, конечно, не непобедим, у него есть уязвимые места, другое дело, что правительство РА сделало компромисс и пораженчество своим политическим ориентиром, что исключает возможность столкновений с внешними вызовами", - заметил парламентарий.