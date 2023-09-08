Пятница, 8 Сентября 2023 13:54

АрмИнфо. Европейская армянская федерация за справедливость и демократию (EAFJD) выражает глубокое сожаление и решительное осуждение недавнего заявления Раввинского центра Европы (RCE) относительно продолжающегося конфликта в Нагорном Карабахе/Арцахе. Об этом говорится в поступившем в АрмИнфо заявлении EAFJD.

Согласно источнику, европейские раввины выразили обеспокоенность по поводу использования такого термина, как <геноцид> в отношении ситуации, в которой находится коренное армянское население Нагорного Карабаха/Арцаха. <Как европейско- армянская организация, EAFJD признает деликатность этого термина, особенно в свете огромных страданий, перенесенных еврейским народом во время Холокоста, и полностью поддерживает важность отдачи дани уважения, а также сохранения памяти об этих трагических событиях. Этот термин не используется для исторического сравнения, скорее, он используется в соответствии с определением, изложенным в Конвенции Организации Объединенных Наций о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Несколько докладов и заявлений независимых международных организаций и правозащитных групп предупреждают о продолжающейся политике Азербайджана в Нагорном Карабахе/Арцахе, которая по своей сути является геноцидом. В недавнем докладе бывший главный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо утверждает, что существует <разумное основание полагать, что Азербайджан в настоящее время совершает геноцид> против коренного армянского населения Нагорного Карабаха/Арцаха. Genocide Watch также выступила с многочисленными предупреждениями по этому поводу. Международно-правовое определение геноцида, признанное Организацией Объединенных Наций в Конвенции о геноциде 1948 года, включает действия, совершенные с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу. Государства- участники Конвенции о геноциде взяли на себя обязанность предотвращать геноцид и наказывать за него. Международный Суд постановил, что государства-участники <не должны ждать, пока начнется совершение Геноцида> и <весь смысл обязательства состоит в том, чтобы предотвратить или попытаться предотвратить совершение этого акта>, - отмечается в заявлении.

Его авторы напоминают, что вот уже девять месяцев Азербайджан удерживает в блокаде 120 000 коренного армянского населения Нагорного

Карабаха/Арцаха, в том числе 30 000 детей, что является вопиющим нарушением подписанного им трехстороннего заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года. С 15 июня 2023 года власти Азербайджана ввели тотальную блокаду, заблокировав доступ к продуктам питания и другим товарам первой необходимости. Это происходит, несмотря на то, что США, Европейский Союз, Международный суд, Европейский суд призывают Азербайджан немедленно снять блокаду.

"Азербайджан использует голод и лишение доступа к предметам первой необходимости с целью вытеснить армян с их собственной родины. EAFJD призывает раввинов RCE признать серьезность ситуации в Нагорном Карабахе/Арцахе и оставаться верными принципам справедливости и прав человека как представители нации, которая когда-то остро нуждалась в поддержке и сочувствии международного сообщества в своем стремлении к справедливости", - подчеркивается в заявлении.