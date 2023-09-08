Пятница, 8 Сентября 2023 12:28

АрмИнфо. Сегодня, 8 сентября в квалификации Евро-2024 сойдутся лидеры группы D - сборные Турции и Армении.

Футбольный матч пройдет в Эскишехире на стадионе <Новый Эскишехир>. Главный арбитр встречи - итальянец Даниэле Орсато даст стартовый свисток в 22:45 по ереванскому времени. После четырех туров у сборной Турции 9 очков, у сборной Армении после 3 туров - 6. Сборные Уэльса (после трех матчей) и Хорватии (два матча) имеют в своем активе по 4 очка, а замыкает турнирную таблицу в группе D сборная Латвии с 3 очками после трех матчей.

Как написал на своей странице в Facebook вице- спикер Национального Собрания РА Акоп Аршакян, в случае победы сборная Армении возглавит группу D. "Пожелаем победы нашей сборной в столь важной игре", - отметил вице-спикер.

Накануне матча Федерация Футбола Турции и администрация города Эскишехир приняли решение не допустить на матч лиц с азербайджанскими флагами, что вызвало гнев местных азербайджанцев. По этому поводу набирают обороты посты в Твиттере с хештегом #Bayrag?maDokunmaTFF (<Не трогай мой флаг>). Азербайджанская община города Эскишехир распространила заявление, в котором сказано, что они проинформированы о том, что на матч Турция - Армения запрещено приносить любые виды флагов, в том числе азербайджанских, другие аксессуары и баннеры, кроме флага Турции. Отмечается, что местная азербайджанская община будет бойкотировать игру и не пойдет на стадион.