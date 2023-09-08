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АрмИнфо. Посольство России в Армении предпринимает шаги для прояснения обстоятельств задержания пророссийского блогера Микки Бадаляна и обозревателя агентства <Спутник Армения> Ашота Геворкяна. Об этом говорится в сообщении российского диппредставительства.
"Посольству известно о задержании пророссийского блогера и активиста М.Бадаляна и обозревателя агентства <Спутник Армения> А.Геворкяна. Находимся в контакте с редакцией данного информагентства. Внимательно следим за развитием ситуации. Обеспокоены судьбой задержанных, будем предпринимать шаги для прояснения обстоятельств случившегося", - сказано в сообщении.
Напомним, что накануне Следственный комитет РА выступил с сообщением о задержании в Сюникской области Армении семерых граждан, в том числе, пророссийского блогера Мики Бадаляна и обозревателя радио Sputnik Армения Ашота Геворкяна. Им инкриминируется незаконный оборот огнестрельного оружия, его основных составных частей и боеприпасов. Сформирована следственная группа. Проводятся следственные и производственные процедуры. "Следственный комитет позже выступит с сообщением об обстоятельствах уголовного дела", - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь СК РА Гор Абрамян
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|За время блокады экономика Республики Арцах понесла убытки в размере около 515 миллионов долларов США
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|Завтра в Арцахе выберут нового президента: И.о. главы государства призвал арцахцев к трезвости
|Минобороны Армении опровергло сообщение оборонного ведомства Азербайджана
|Глава фракции НС Арцаха: к сожалению, ничего не говорится о роли властей Армении в арцахском кризисе
|Юрий Костин: Людям, народам конфликты не нужны, в них выигрывают лишь маргиналы и подлецы
|Оппозиционный депутат потребовала отвода судьи, ведущего разбирательство по иску спикера НС Армении
|Азербайджан скапливает на границах с Арменией и Арцахом вооруженные подразделения специального назначения - Татоян
|EAFJD осуждает заявление Раввинского центра Европы по Нагорному Карабаху
|Глава МИД РА: Азербайджан своими агрессивными действиями препятствует усилиям по установлению мира в регионе
|Глава МИД РА заявил и.о. заместителя госсекретаря США о деструктивном поведении Баку
|Вице-спикер НС: Пожелаем победы нашей команде
|Обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Tуркменистаном и ЮНЕСКО
|Пушкинский тоннель будет закрыт с 11 по 15 сентября
|Армения и Россия переживают непростые времена - директор ГНКО
|По делу блогера Бадаляна и обозревателя Геворкяна изъяты автоматы, боевые патроны, гранаты и даже кусты конопли - СК Армении
|Посольство РФ в РА обеспокоено задержанием пророссийского блогера и обозревателя агентства <Спутник Армения>
|МИД РФ: руководство России проявляет искреннюю заинтересованность в судьбе союзника по ОДКБ - Армении
|Посол Франции: наши рекомендации для туристов в Армению не изменились
|СК: в Сюникской области задержаны семеро граждан, в том числе блогер Мика Бадалян и обозреватель радио Sputnik Армения Ашот Геворкян
|МИД Армении отреагировал на заявление официального Баку
|Визит Папикяна отменен из-за обострения ситуации в Армении: глава МО Кипра
|Гражданская миссия ЕС в Армении перешла на усиленное патрулирование армяно- азербайджанской границы
|У Союза армян Украины две Родины - Давид Мкртчян
|Армения является давним партнером США, и армяно-американские учения EAGLE PARTNER 2023 не первые - посольство Соединенных Штатов
|Освобождены трое похищенных Азербайджаном студентов из Арцаха
|Депутат: мы работаем со всеми теми партнерами, которые могут оказать давление на Азербайджан
|МИД РА: Вопроса о выходе Армении из ОДКБ нет в повестке Еревана
|Опрос MPG: В фаворитах у ереванцев продолжают оставаться Тигран Авинян, Айк Марутян и Андраник Теванян
|Посол: Нидерланды придают важное значение углублению сотрудничества с Арменией
|Министр обороны РА представил французскому дипломату ситуацию на армяно-азербайджанской границе
|Председатель Следственного комитета РА и министр внутренних дел Грузии обсудили возможности развития отношений между двумя структурами
|Глава МИД РА представил в ОАЭ видение армянской стороны по установлению прочного мира в регионе
|Кремль: Россия скрупулезно работает и с Арменией, и с Азербайджаном для урегулирования ситуации между ними
|Армения устанавливает безвизовый режим для граждан Панамы
|В России воспринимают предстоящие армяно- американские учения с элементом озабоченности
|К очередным сборам в Армении будут будут привлечены более 2000 резервистов
|Министр обороны РА представил кипрскому коллеге ситуацию на армяно-азербайджанской границе
|Совбез ООН должен предпринять серьезнейшие меры, чтобы предупредить новый взрыв в регионе - Пашинян
|Армия обороны Арцаха опровергла очередную дезинформацию азербайджанской стороны
|Только заблокированный разум может не заметить трудности жителей Нагорного Карабаха - Анна Акопян
|Бывший прокурор МУС: администрация Байдена может стать ответственной за геноцид в Арцахе
|Вражеские силы продолжают обстреливать передовые позиции подразделений ВС Армении
|В Армении отмечают важность углубления сотрудничества с Нидерландами в сфере защиты прав человека
|В Арцахе обсуждена сложившаяся в республике ситуация
|Глава МИД Азербайджана: у Баку есть "план Б" в отношении "Зангезурского коридора"
|Ирина Хакамада проведет в Армении мастер-класс на тему "Эмоциональный капитал. Как превратить эмоции в доход"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Армен Григорян отмечает важность усилий международных партнеров по предотвращению возможной агрессии Азербайджана
|ЕС по-прежнему привержен содействию диалогу между Арменией и Азербайджаном и поддержке усилий по укреплению мира и безопасности на Южном Кавказе - заявление
|Азербайджан открыто демонстрирует свою настоящую цель - проведение этнической чистки в Нагорном Карабахе - постпред РА в СЕ
|В армяно-американских учениях примут участие 85 американских и 175 армянских военнослужащих
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|Жители Арцаха готовы жить на своей исторической родине и бороться за свое будущее - Рубен Варданян
|Кремль отреагировал на сообщение о проведении армяно-американских военных учений
|МО РА: Вооруженные силы РА предпринимают шаги, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации
|Зять Гагика Царукяна - Карапет Гулоян обвиняется в отмывании денег, злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге
|Читать больше
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