Пятница, 8 Сентября 2023 11:13

АрмИнфо. Посольство России в Армении предпринимает шаги для прояснения обстоятельств задержания пророссийского блогера Микки Бадаляна и обозревателя агентства <Спутник Армения> Ашота Геворкяна. Об этом говорится в сообщении российского диппредставительства.

"Посольству известно о задержании пророссийского блогера и активиста М.Бадаляна и обозревателя агентства <Спутник Армения> А.Геворкяна. Находимся в контакте с редакцией данного информагентства. Внимательно следим за развитием ситуации. Обеспокоены судьбой задержанных, будем предпринимать шаги для прояснения обстоятельств случившегося", - сказано в сообщении.

Напомним, что накануне Следственный комитет РА выступил с сообщением о задержании в Сюникской области Армении семерых граждан, в том числе, пророссийского блогера Мики Бадаляна и обозревателя радио Sputnik Армения Ашота Геворкяна. Им инкриминируется незаконный оборот огнестрельного оружия, его основных составных частей и боеприпасов. Сформирована следственная группа. Проводятся следственные и производственные процедуры. "Следственный комитет позже выступит с сообщением об обстоятельствах уголовного дела", - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь СК РА Гор Абрамян