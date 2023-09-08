Пятница, 8 Сентября 2023 11:07

АрмИнфо. Фейковой новостью назвал посол Франции в Армении Оливье Декотиньи сообщение о том, что якобы посольство не рекомендует гражданам Франции посещать приграничные с Азербайджаном районы Армении.

Ранее это сообщение со ссылкой на диппредставительство Французской Республики появилось в социальных сетях.

<Наши рекомендации для туристов в Армению с 18 июля 2023 года не изменились>, - написал французский дипломат в своем микроблоге в X (бывший Twitter).

Отметим, что в последние дни ситуация в приграничных районах Армении, а также вокруг Арцаха резко обострилась на фоне поступающих сообщений о концентрации на границах живой силы и техники вооруженных сил Азербайджана. С учетом складывающейся ситуации был даже отменен визит министра обороны РА Сурена Папикяна на Кипр.

1 сентября ВС Азербайджана с использованием БПЛА, минометов и стрелкового оружия атаковали передовые подразделения ВС Армении, в результате чего погибли трое солдат армянской армии, еще двое получили ранения.