Четверг, 7 Сентября 2023 21:05

АрмИнфо.Министерство иностранных дел Армении ответило на заявление внешнеполитичиского ведомства Азербайджана, отреагировавшего на сегодняшние заявление премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Напомним, что сегодня на заседании кабмина Пашинян заявил, что на прошлой неделе военно-политическая ситуация на Южном Кавказе существенно обострилась, что обусловлено скоплением азербайджанских войск вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и на границе с Арменией. Политика посягательств на суверенную территорию Армении продолжается, также сказал глава правительства. Напомнив, что 1 сентября ВС Азербайджана предпринял очередную провокацию в отношении суверенной территории РА на соткском участке Гегаркуникской области, в результате которого погибли 3 военнослужащих Минобороны Армении, а также о продолжающейся незаконной блокировке Азербайджаном Лачинскгоо коридора, армянский премьер отметил, что последними действиями Баку демонстрирует свое намерение предпринять новую военную провокацию против Армении и Нагорного Карабаха.

Обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес Азербайджана в Баку назвали <составной частью очередной фальшивой политической манипуляции со стороны Армении>. По мнению внешнеполитического ведомства Азербайджана, <реальной угрозой безопасности в регионе являются продолжающиеся военно-политические провокации со стороны Армении, продолжающиеся претензии армянской стороны, в том числе и со стороны премьер-министра, против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, армянские вооруженные силы, которые, вопреки обязательствам, все еще не выведены с азербайджанских территорий> (Официальный Ереван неоднократно заявлял, что у Армении нет вооруженных сил в Нагорном Карабахе - ред.).

<Для установления мира и безопасности в регионе армянская сторона должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану, прекратить военные и политические провокации, прекратить препятствия на пути к успешному завершению переговорного процесса по мирному договору>, - отмечает официальный Баку.

В связи с данным заявлением министерства иностранных дел Азербайджана, МИД Армении считаем необходимым подчеркнуть следующее.

- Сами азербайджанские пользователи социальных сетей и СМИ опубликовали информацию, свидетельствующую о стягивании азербайджанских войск вблизи армяно-азербайджанской границы и вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом. Эти сведения подтверждаются также и другими источниками. - В вышеупомянутом выступлении премьер-министр Республики Армения заявил, что Армения привержена договоренностям, достигнутым 6 октября 2022 года в Праге, 31 октября 2022 года в Сочи и 14 мая 2023 года в Брюсселе, которыми было подтверждено взаимное безоговорочное признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга. Армения не имеет никаких территориальных претензий к Азербайджану и ожидает того же от Азербайджана, который по сей день публично не подтвердил свою приверженность этим договоренностям.

- Армения не заинтересована в военной эскалации, ранее предлагала и сейчас предлагает механизмы для исключения подобных рисков, однако эти предложения по сей день остаются без ответа. Армения также готова обсуждать внедрение и других эффективных механизмов.

- Республика Армения готова продолжать прилагать активные усилия, направленные на скорейшее завершение работ над проектом договора о мире и урегулировании отношений с Азербайджаном и его подписание.

- Очевидно, что блокирование Лачинского коридора, сложившийся гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе и отсутствие диалога Баку-Степанакерт в рамках международного механизма не способствуют улучшению атмосферы в регионе.