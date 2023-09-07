Четверг, 7 Сентября 2023 19:25

АрмИнфо. <Мы постоянно проводим обучение и работаем с нашими партнерами с целью обеспечения готовности и постоянного улучшения оперативного взаимодействия между нашими вооруженными силами>, - заявили в посольстве США в Армении в ответ на запрос армянской службы Радио Свобода.

Отвечая на вопрос, <являются ли армяно-американские военные учения, которые пройдут в Армении 11-20 сентября, первыми в истории независимой Армении, или были и другие военные учения, не считая военных учений, проводимых в рамках НАТО>, в посольстве также подчеркнули: <Армения является давним партнером США и с 2003 года в рамках программы партнерства на уровне штатов Министерства обороны США имеет прочные партнерские отношения с Национальной гвардией Канзаса. Американские и армянские подразделения участвовали в совместных военных учениях в Армении, США и других странах, причем в Армении такие учения проводились в 2003-м, 2006-м и 2008 годах>.

Официальный Ереван накануне о предстоящих в Армении 11-20 сентября армяно- американских военных учениях EAGLE PARTNER 2023, в которых примут участие 85 американских и 175 армянских военных.

По данным Минобороны РА, учения пройдут в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях. В военном ведомстве подчеркнули, что учения предполагают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач.

Тем не менее, информацию о предстоящих военных учениях предстоящие армяно- американские учения с элементом озабоченности. Комментируя в беседе с журналистами предстоящие учения, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что Москва исходит из того, что членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) следует придерживаться практики учений со своими союзниками. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что намерение Армении провести совместные учения с США вызывает настороженность.