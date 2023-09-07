Четверг, 7 Сентября 2023 16:34

АрмИнфо.Вопрос о выходе Армении из Организации Договора о коллективной безопасности в настоящее время не стоит в повестке дня Еревана. Об этом 7 сентября журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РА Паруйр Ованнисян.

Он отметил, что в отношении ОДКБ раздаются критические заявления, но это не означает выхода из Организации.

Что касается армяно-российских отношений, то, как заметил замглавы МИД РА, Ереван поддерживает с Москвой рабочие отношения, в ходе которых бывают и разногласия и обсуждения проблемных вопросов. <Подобные отношения бывают практически со всеми странами>, - подчеркнул Ованнисян, не согласившись с утверждениями о том, что в процессе двусторонних отношений наблюдается очевидное напряжение. <Этот процесс нельзя квалифицировать как напряженные отношения. В рабочем порядке ведутся обсуждения по различным направлениям>, - сказал заместитель министра ИД. РА.