Четверг, 7 Сентября 2023 10:53

АрмИнфо.Зная, что президент Азербайджана Ильхам Алиев использует в Арцахе методы геноцида, отрицание этого факта со стороны администрации президента США Джо Байдена можно рассматривать как соучастие в этом преступлении. Об этом 6 сентября в ходе организованных комиссией по правам человека Конгресса США слушаниях, посвященных ситуации в Арцахе, заявил бывший прокурор Международного уголовно суда Луис Морено Окампо, слова которого приводит Армянский национальный комитет Америки.

По его словам, невозможно участвовать в переговорах, когда Алиев использует геноцид как фактор давления. <Переговоры ведутся между организаторами геноцида и его жертвами. Вы не можете требовать переговоров между Гитлером и людьми в Освенциме. Это не переговоры. Вы должны остановить Освенцим, а затем обсудить переговоры. И в этом, я думаю, весь секрет>, - заявил Окампо.

Он призвал президента США Джо Байдена положить конец геноцидной политике Азербайджана. <Президент Байден или госсекретарь Блинкен

могут официально приказать Алиеву завтра же безоговорочно снять блокаду Лачинского коридора, в противном случае, мы будем считать их ответственными за геноцид, что, конечно, вызовет множество последствий>, - заявил Окампо.

В свою очередь, председатель подкомитета по правам человека, сопредседатель Комиссии по глобальным правам человека, конгрессмен Кристофер Смит заметил, что <это ужасное преступление было спланировано, испытано и навязано правительством Азербайджана, то есть президентом Алиевым, который правит своей страной железной рукой диктатора>. <Есть 120 000 этнических армян, которым правительство Азербайджана лишило доступа к пище и лекарствам, обрекая их голод>,

- сказал Смит.

Конгрессмен раскритиковал чиновников администрации Байдена за то, что они не ответили на неоднократные приглашения принять участие в слушаниях. <На этом слушании два пустых кресла. Это Госдепартамент

США и USAID. Я попросил их предоставить представителей на это слушание. Несмотря на неоднократные запросы по телефону и по электронной почте, никто из них не ответил. С 1995 года я председательствовал на сотнях слушаний с участием представителей Государственного департамента или USAID. Это уникальный случай абсолютного отсутствия ответа>, - заявил Смит.

Он указал на неспособность администрации Байдена адекватно отреагировать на эскалацию агрессии и блокаду со стороны Азербайджана против Арцаха. <Сегодня Госдепартамент опубликовал текст разговора госсекретаря Блинкена с президентом Алиевым от 1 сентября, в котором он <выразил обеспокоенность по поводу ухудшающейся гуманитарной ситуации, повторив призыв к возобновлению работы и подчеркнув необходимость диалога и компромисса>, что является совершенно неадекватным и оскорбительным призывом. Одна сторона совершает геноцид против другой, а Госдепартамент выражает обеспокоенность, призывая жертву к диалогу и компромиссу>, - подчеркнул конгрессмен.

<То, что администрация Байдена-Харрис отказалась от неоднократных просьб Смита прислать на слушания хотя бы одного представителя Госдепартамента США или USAID красноречиво говорит о банкротстве политики администрации Байдена-Харрис, направленной на поощрение геноцида в Арцахе>, - отметил в своем выступлении представитель ANCA Арам Амбарян.

Между тем, директор проекта Колумбийского университета по ситуации в Арцахе, профессор Джорджтаунского университета Дэвид Л. Филлипс, представил убедительные показания, сославшись на зверства, совершенные азербайджанскими правительственными чиновниками против армян в Арцахе и в Армения, призвав администрацию США ввести против них конкретные санкции.