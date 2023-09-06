Среда, 6 Сентября 2023 18:56

АрмИнфо.Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что у Баку есть "план Б" в отношении <Зангезурского коридора>, предполагающий, что проект может быть реализован без участия Армении, если Ереван продолжит вести себя неконструктивно.

"В какой-то момент появляется чувство, что мы близки к завершению работы над открытием Зангезурского коридора, как вдруг в последний момент Армения неожиданно выдвигает что-то новое, что вновь заводит процесс в тупик. Это неконструктивно, вдобавок это еще и является нарушением соответствующего пункта трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, по которому Армения взяла на себя обязательство по гарантированию беспрепятственного движения грузов, граждан и транспортных средств",

- сказал Байрамов в интервью государственному информационному агентству АзерТАдж и изданию Magyar Demokrata, которое он дал в рамках визита в Венгрию.

По словам министра, такой подход может привести к тому, что Ереван упустит еще одну выгодную возможность поправить экономику страны, так как "дорога может просто обойти Армению". "Азербайджан же продолжит работу в этом направлении, имея "план Б". И для него проект будет осуществлен даже без участия Армении, но в таком случае она просто выпадет из числа выгодополучателей", - подчеркнул глава азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Байрамов подчеркнул, что Зангезурский коридор является одним из элементов транспортного коридора Восток - Запад. "Эксперты оценили, что Зангезурский коридор мог бы добавить Срединному коридору дополнительные 5-8 млн тонн карго. Это большая выгода не только для Азербайджана и Армении, но и других стран", - добавил он.

Отметим, что в прошлом году между Ираном и Азербайджаном был подписан меморандум о строительстве железной дороги в Нахичевань по территории Ирана. По всей видимости, азербайджанский министр, говоря о плане <Б> имел в виду данный меморандум.

Напомним, что в целях разблокирования транспортных и экономических коммуникаций региона действует трехсторонняя рабочая группа под сопредседательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана.