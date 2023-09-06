Среда, 6 Сентября 2023 18:33

АрмИнфо.Европейский Союз с большой обеспокоенностью следит за продолжающимися ограничениями на свободное передвижение по Лачинскому коридору и за серьезными гуманитарными последствиями для карабахских армян. Об этом говорится в заявлении Комитета министров Совета Европы.

Согласно источнику, движение по Лачинскому коридору было затруднено на протяжении почти 9 месяцев, а с 15 июня текущего года коридор практически полностью заблокирован, за исключением спорадических медицинских эвакуаций. В результате медикаменты и товары первой необходимости находятся в критическом дефиците или уже закончились, что имеет тяжелые последствия для местного населения.

<ЕС сожалеет, что деятельность Международного комитета Красного Креста в регионе серьезно затруднена, и призывает к ее полному и быстрому возобновлению, включая транспортировку гуманитарных грузов. ЕС повторяет свой призыв, сделанный 26 июля, а именно, обеспечить свободу и безопасность передвижения по Лачинскому коридору в обоих направлениях и гарантировать, что кризис не обострится дальше, в соответствии с Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, Европейского суда по правам человека от декабря 2022 года и постановления Международного Суда от февраля 2023 года. Евросоюз принял к сведению озвученную властями Азербайджана готовность поставлять товары через город Агдам, но ЕС твердо убежден в том, что Лачинский коридор должен быть разблокирован в соответствии с предыдущими соглашениями и постановлением Международного Суда>, - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что ЕС внимательно следит за растущей напряженностью в последние месяцы между Азербайджаном и Арменией

вдоль их международной границы, причем сообщения об инцидентах со стрельбой поступают почти ежедневно.

<Мы призываем все стороны избегать дальнейших инцидентов и вернуться к диалогу. В целях наблюдения и информирования о ситуации на местах Миссия ЕС в Армении (EUMA) осуществляет патрулирование вдоль армянской стороны международной границы между Арменией и Азербайджаном. Цель миссии - внести вклад в разрешение конфликта и укрепить доверие между Арменией и Азербайджаном. ЕС повторяет свои призывы к сдержанности и диалогу между всеми вовлеченными сторонами. Необходимы постоянные усилия для восстановления доверия между Арменией и Азербайджаном, чтобы обеспечить устойчивый мир и стабильность в регионе на благо местного гражданского населения. Скорейшее установление диалога между Баку и представителями армян, проживающих в бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, имеет решающее значение, в частности, для решения гуманитарного кризиса в регионе, а также по вопросам прав и безопасности карабахских армян и других вопросов>, - говорится в заявлении.

Его авторы указывают, что Комиссар по правам человека Совета Европы готов взаимодействовать со всеми соответствующими собеседниками для

оказания помощи в преодолении существующих гуманитарных проблем. <ЕС, и в частности президент Европейского совета Шарль Мишель, активно участвуют в поддержке процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. На последней трехсторонней встрече 15 июля 2023 года, организованной Мишелем с участием президента Азербайджана Алиева и премьер- министром Армении Пашиняном, лидеры двух стран подтвердили свою твердую приверженность мирному процессу. Они, в частности, подтвердили свое полное уважение территориальной целостности и суверенитета друг друга, а также свою недвусмысленную приверженность Алматинской декларации 1991 года как политической основе для делимитации границы. Окончательная делимитация границы должна быть согласована путем переговоров. Дальнейший существенный прогресс в делимитации является важным фактором для снижения напряженности, предотвращения недоразумений и инцидентов на международной границе. Насилие, угрозы, резкая риторика и распространение дезинформации должны прекратиться, чтобы создать среду, способствующую миру и переговорам по нормализации. Подтверждение приверженности добросовестному диалогу остается столь же актуальным, как и прежде. Это требует подлинной приверженности всех сторон работать над достижением согласованных результатов. Гуманитарные вопросы должны быть решены, и необходимо срочно предпринять конкретные шаги для восстановления доверия. ЕС по-прежнему полностью привержен содействию диалогу между Арменией и Азербайджаном и поддержке усилий по укреплению мира и безопасности на Южном Кавказе на благо всех людей в регионе. Мы не должны терять набранный в последние месяцы импульс в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном. Важно продолжить переговоры>, - сказано в заявлении.