Среда, 6 Сентября 2023 16:11

АрмИнфо.Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Армению в конце текущей недели. Эту информацию подтвердил АрмИнфо источник, близкий к дипломатическим кругам.

Согласно источнику, французский лидер посетит Ереван 9-10 сентября, после чего отбудет в Баку. Одной из главных тем переговоров в Ереване и в Баку станет урегулирование армяно-азербайджанских отношений и разблокирование Лачинского коридора.

Между тем, в МИД РА на запрос АрмИнфо эту информацию официально не подтвердили.