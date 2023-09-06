Среда, 6 Сентября 2023 14:40

АрмИнфо. Несмотря на имеющиеся трудности, жители Арцаха готовы жить на своей исторической родине и бороться за его будущее. Об этом 6 сентября на пресс- конференции по видеосвязи заявил бывший государственный министр Арцаха, общественно­политический деятель Рубен Варданян.

По его словам, на данном этапе очень важно поддержать арцахцев, чтобы они чувствовали, что не одни в этой борьбе. Варданян указал на важность любой помощи со стороны соотечественников, напомнив о фестивале вина, все средства от проведения которого были направлены на помощь Нагорному Карабаху. "Если проводится концерт, то он должен быть направлен не на смещение внимания людей, а на их объединение вокруг Арцаха", - сказал бывший госминистр.

Говоря об отставке президента НКР Араика Арутюняна, Варданян отметил, что знаком с ним с 2008 года, поддержав его кандидатуру на президентских выборах. "Я был уверен в его способности реализовать программы по развитию Арцаха>, - сказал экс-госминистр.

По его словам, в условиях кризиса, поствоенной ситуации, блокады президент выполняет функции верховного главнокомандующего и лидера, следовательно, его позиция и поведение должны быть другими. <Колебания в связи с принятием решения об уходе или не уходе создают не очень благоприятную среду для людей, которые ждут от лидеров четкой уверенности и системных шагов. Я критиковал его и говорил о подходах и ценностях, а не о должности>, - пояснил он.

В то же время, бывший госминистр посчитал неприемлемыми те спекуляции вокруг личности Арутюняна, активно муссируемые в армянских СМИ. <Подобные спекуляции дискредитируют 32-летнюю борьбу арцахцев за свое будущее. Скоро парламент республики изберет нового президента, и давайте проявим уважение к государственности Арцаха, чтобы все прошло на законных основаниях и в мирной обстановке. Нужно способствовать строительству Арцаха, а не его разрушению. Все те силы, которые принимают, что Арцах не может быть в составе Азербайджана, для нас приемлемы. Мы преследуем цель объединить эти силы и получить поддержку армян всего мира. Для этого создана площадка также в Армении, будут они созданы и в других странах. Мы конструктивно будем работать с государством, чтобы пройти этот путь>, - заметил экс-госминистр.

Отметим, что в ходе выборов в Совет старейшин Еревана Рубен Варданян поддерживает партию <Страна для жизни>