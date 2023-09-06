Среда, 6 Сентября 2023 12:38

АрмИнфо. В отношении зятя лидера партии <Процветающая Армения>, крупного бизнесмена Гагика Царукяна - Карапета Гулояна возбуждено уголовное преследование по обвинению в отмывании денег, злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

Так, согласно сообщению Генпрокуратура Армении, К.Г., который в 2008-2015 годах был главой общины Абовян, зная о законодательном запрете о том, что земельные участки, парки, скверы, сады и другие территории общего пользования, находящиеся в государственной и общественной собственности, не могут быть переданы гражданам и юридическим лицам на правах собственности, использовал свои полномочия вопреки государственным и служебным интересам, нарушил требования ряда законодательных актов и продал земельные участки.

В результате предположительно совершенных преступных действий общине причинен имущественный ущерб на сумму 537 млн 802 тыс драмов, из которых в ходе предварительного следствия возмещено 474 млн 949 ты драмов. Принимаются меры по полному возмещению нанесенного ущерба.

Прокуратура в пределах своих полномочий возбудила иск в защиту государственных (общественных) интересов и обратилась в Административный суд с исками об устранении незаконных административных актов по отчуждению ряда земельных участков депутату от партии "Процветающая Армения" некоему М.М.