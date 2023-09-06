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 Среда, 6 Сентября 2023 12:29
Наира Бадалян

Может, пришло время для общенациональной мобилизации? -  Давид Ананян

Может, пришло время для общенациональной мобилизации? -  Давид Ананян

АрмИнфо. Пришло время для общенациональной мобилизации. Об этом написал в соцсети экс-глава Комитета госдоходов Армении, кандидат экономических наук Давид Ананян. Оппозиционный депутат Тигран Абрамян, в свою очередь, отмечает, что наблюдаются масштабные перемещения в разных направлениях линии границы и, вместе с тем, высказывает сомнения в способности властей по управлению данными рисками.

<За последние два дня усилился поток информации, представленный различными пользователями, политологами, аналитиками, а также военными экспертами в социальных сетях, связанный со скоплением Азербайджаном военной техники на армяно- азербайджанской границе (на участках в Вайоц Дзоре, Гегаркуникской и Сюникской областей).

В то же время азербайджанские СМИ наводнены пропагандистскими материалами и риторикой о начале новых военных операций против Армении.

Похоже, мы сами своим безразличием, недальновидностью и некомпетентностью создали настолько <благоприятный> момент, что кажется, что вероятность начала широкомасштабной войны против Армении со стороны Азербайджана и Турции достаточно высока (если не неизбежна).

Правительство снова занято ничем... Выборы в Совет старейшин Еревана, реализация шагов, ведущих к конспиративному и сознательному разрыву отношений со стратегическим союзником (ратификация Римского статута Международного уголовного суда, интервью международным СМИ, недальновидные высказывания высокопоставленных лиц в публичном пространстве или во время избирательной кампании мэра и т. д.).

Оппозиция, со своей стороны, похоже, готовит очередную попытку консолидации, делает расчеты... Господа, недолго ли прикидываете?

Может быть, сейчас нам всем пора прекратить все это и объявить общенациональную мобилизацию?>, -  написал Ананян.

Депутат оппозиционной фракции <Честь Имею> Тигран Абрамян, также отмечает, что наблюдаются масштабные перемещения в разных направлениях линии границы, и, вместе с тем, часть данной информации распространяется самим Баку.

<Сентябрьские бои 2022 года не были прогнозируемыми для властей Армении, более того, насколько я в курсе, заранее продвижение азербайджанских войск не было зафиксировано или наблюдалось в таком количестве, которое не считалось особо опасным. Напомню, что в результате тех боев был нарушен суверенитет и территориальная целостность Республики Армения, по официальным данным погибло 225 человек, а азербайджанские войска до сих пор находятся на захваченных у Республики Армения территориях>, - написал Абрамян на своей странице в соцсети.

При этом, по его словам, проведенные Азербайджаном на передовой линии инфраструктурные работы дали ему возможность максимально незамеченным образом оборудовать передовую, конечно, это большая проблема не только для этой работы, но и для разведки.

<Сейчас, в эти дни, наблюдаемые в разных направлениях линии границы масштабные передвижения, о большей части которых становится известно из Азербайджана, непонятно, является ли это демонстрацией силы, угрозой, шантажом, или Азербайджан решил провести операцию в том или ином масштабе.

По крайней мере, существуют <рабочие> факторы для обоих сценариев, однако, полностью провален фактор непредсказуемости, что является важным показателем в таких случаях.

Предположительно, что Генштаб и Спецслужбы  владеют большей информацией, но мы знаем, как в нашей стране управляют рисками и с какой эффективностью предпринимаются шаги, это тоже знаем, поскольку за последние пять лет тысячи жертв и неисчислимые территориальные потери стали результатом этого>, - отметил оппозиционный депутат НС.

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