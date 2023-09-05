Вторник, 5 Сентября 2023 20:09

АрмИнфо. На 94 году жизни скончался легендарный армянский гимнаст Альберт Азараян. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил президент Федерации гимнастики Армении Гагик Ваноян.

<Дорогие соотечественники, с глубокой скорбью вынужден сообщить вам, что недавно на 94-м году жизни скончался величайший армянский спортсмен всех времен Альберт Азарян. Для меня было честью и счастьем быть Вашим современником, покойтесь с миром, дорогой мастер>, - написал он.

Отметим, что Альберт Азарян - прославленный советский гимнаст, трехкратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, одиннадцатикратный чемпион СССР. Заслуженный мастер спорта СССР (1954). Заслуженный тренер Армянской ССР (1966). Судья международной категории (1970). Выступал за "Спартак" (Ереван).

Поначалу Азарян решил посвятить себя тяжелой атлетике, но затем, став студентом Ереванского физкультурного техникума, он переключился на спортивную гимнастику. В этом виде спорта он сразу начал прогрессировать. В 1951 году Азарян стал мастером спорта, а еще спустя два года вошел в число претендентов на место в составе сборной Советского Союза. И пропуском в элиту для него стал "крест" - один из элементов в упражнении на кольцах, названный в честь Альберта Азаряна