|На 94 году жизни скончался легендарный армянский гимнаст Альберт Азарян
|Открытие Агдамской и Лачинской дорог обсудили в Баку Ильхам Алиев и Игорь Ховаев
|Армения проводит ротацию постоянного представителя в ОДКБ
|Переписать историю российско-армянских отношений не удастся - МИД РФ
|Нужно уметь отвечать за собственные поступки, а не искать виновных - Захарова о заявлениях премьер- министра РА
|Словесная риторика, которая уже похожа на хамство, не красит политических деятелей Армении - Захарова
|Рашид Мередов и Бертран Бухсвалтер обсудили в Париже перспективы туркмено-французского сотрудничества
|3 500 572 драма «SOS-Детским деревням»
|Д. Песков: из Армении Россия уходить не может
|Глава комиссии НС рассказал членам делегации Венского международного института мира о ситуации в регионе
|Вражеские силы обстреляли армянские позиции в районе села Кут
|Бывший советник госминистра Арцаха не претендует на должность президента Республики
|Программа преподавания региональных языков в школах Армении продолжится в этом учебном году на волонтерских началах - МОНКС
|Snoop Dogg: Я думаю о вас и посылаю любовь всему армянскому народу в Армении, Арцахе и во всем мире
|Риск возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном значительно увеличился - эксперт
|Граждане пытались <купить> водительские права. Чем это обернулось
|Азербайджан проводит политику геноцида против армянского населения Нагорного Карабаха - посол РА в ФРГ
|В дипломатическом корпусе Армении произведен ряд перестановок
|Армен Ашотян: мое заключение - ничто по сравнению с гуманитарной катастрофой, развернувшейся в Арцахе
|Граждане ИРИ в Ереване попали в ловушку "визовых" мошенников
|Ереван не ставит вопроса о вступлении в НАТО, но готов развивать с Альянсом сотрудничество - МИД РА
|Единственный шанс Армении избежать транспортной блокады - полноправное участие в МТК Север-Юг - исследование фонда <Луйс>
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Сейран Оганян: Сегодня нужна широкая консолидация оппозиции, которой нет
|В уголовно-исправительной системе Армении выявлены серьезные нарушения, возбуждено уголовное дело
|В Армении смертная казнь будет отменена при любых обстоятельствах
|Глава Еврокомитета по развитию НАТО призвал Джо Байдена защитить Армению
|Баку пока не ответил на новые предложения Еревана относительно мирного договора между Арменией и Азербайджаном - вице-премьер
|МО Армении дважды в течение дня выступило с опровержением вражеской дезинформации
|Самострои на территории Детского парка имени Кирова в Ереване были приватизированы с нарушением закона
|Дорожный департамент: В 2023 году компании, обслуживающие дороги Армении, были оштрафованы в общей сложности на 150 млн. драмов
|Является ли вопрос т.н. "Зангезурского коридора" частью мирных переговоров между Ереваном и Баку: комментарий Пашиняна
|Президент Ирана: важно решать проблемы региона посредством диалога и сотрудничества
|Для Еревана важна нормализация отношений с Анкарой: Пашинян
|Азербайджанцы в Арцахе обстреляли комбайн, на котором выполнялись сельскохозяйственные работы
|В Армении разработали Национальную стратегию безопасности дорожного движения
|Процессы, которые привели к эскалации конфликта в Украине, на самом деле начались раньше, в 2020 году, в нашем регионе - Премьер РА
|Когда будет подписан мирный договор с Баку: поясняет Пашинян
|Россия сама уходит из региона: Пашинян
|Пашинян заявляет о кризисе с точки зрения функциональности и договороспособности ОДКБ
|Пашинян указал на кризис международного правопорядка из-за невыполнения юридически обязывающего решения МУС по Лачинскому корудору
|Глава МИД Ирана: Тегеран приветствует переговоры между Ереваном и Баку и не приемлет никаких геополитических изменений в регионе
|Прямые или опосредованные удары по России в Арцахе заставят Россию принять активные контрмеры - оппозиционный политик
|МО Армении опровергло очередную дезинформацию вражеской стороны об обстреле позиций
|Для борьбы во имя Арцаха нельзя ограничиваться одними лишь митингами, необходимо сформировать единый орган – Вазген Манукян
|Глава МИД Арцаха: попытки приравнять Лачинский коридор к каким-то иным дорогам непозволительны
|Экс-министр обороны РА: в вопросе Арцаха необходимо руководствоваться принципом <никогда не поздно>
|Конгрессмен: Алиев углубляет свою кампанию по проведению этнической чистки в Арцахе
|МИД Арцаха: призываем всех международных акторов предпринять действенные шаги для предотвращения этнической чистки Арцаха
|Азербайджан готовит основу для продолжения провокации - МО РА
|Второй и третий президенты Армении направили послания по случаю 32-ой годовщины независимости Арцаха
|Спикер НС Арцаха: долг каждого из нас - не оставить напрасной пролитую кровь наших отцов, братьев и сестер
|Армия обороны Нагорного Карабаха опровергла очередную дезинформацию азербайджанской стороны
|Госдеп США: применение силы для разрешения споров неприемлемо
|Замглавы МИД РА и посол ЕС подчеркивают необходимость снятия незаконной блокады Лачинского коридора
|Министр обороны РА представил послу Ирана подробности азербайджанской провокации в направлении Сотка
|Председатель НС РА: Россия пытается переложить ответственность за свою бездеятельность на армянскую сторону
|Глава МИД Армении примет участие в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
|Баку пытается навязать армянским сторонам свои условия - спикер НС РА прокомментировал очередную провокацию на границе
|На повестке Армении стоит лишь вопрос о прекращении блокирования Лачинского коридора - МИД РА
|Читать больше
АрмИнфо. На 94 году жизни скончался легендарный армянский гимнаст Альберт Азараян. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил президент Федерации гимнастики Армении Гагик Ваноян.
<Дорогие соотечественники, с глубокой скорбью вынужден сообщить вам, что недавно на 94-м году жизни скончался величайший армянский спортсмен всех времен Альберт Азарян. Для меня было честью и счастьем быть Вашим современником, покойтесь с миром, дорогой мастер>, - написал он.
Отметим, что Альберт Азарян - прославленный советский гимнаст, трехкратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, одиннадцатикратный чемпион СССР. Заслуженный мастер спорта СССР (1954). Заслуженный тренер Армянской ССР (1966). Судья международной категории (1970). Выступал за "Спартак" (Ереван).
Поначалу Азарян решил посвятить себя тяжелой атлетике, но затем, став студентом Ереванского физкультурного техникума, он переключился на спортивную гимнастику. В этом виде спорта он сразу начал прогрессировать. В 1951 году Азарян стал мастером спорта, а еще спустя два года вошел в число претендентов на место в составе сборной Советского Союза. И пропуском в элиту для него стал "крест" - один из элементов в упражнении на кольцах, названный в честь Альберта Азаряна
|На 94 году жизни скончался легендарный армянский гимнаст Альберт Азарян
|Открытие Агдамской и Лачинской дорог обсудили в Баку Ильхам Алиев и Игорь Ховаев
|Армения проводит ротацию постоянного представителя в ОДКБ
|Переписать историю российско-армянских отношений не удастся - МИД РФ
|Нужно уметь отвечать за собственные поступки, а не искать виновных - Захарова о заявлениях премьер- министра РА
|Словесная риторика, которая уже похожа на хамство, не красит политических деятелей Армении - Захарова
|Рашид Мередов и Бертран Бухсвалтер обсудили в Париже перспективы туркмено-французского сотрудничества
|3 500 572 драма «SOS-Детским деревням»
|Д. Песков: из Армении Россия уходить не может
|Глава комиссии НС рассказал членам делегации Венского международного института мира о ситуации в регионе
|Вражеские силы обстреляли армянские позиции в районе села Кут
|Бывший советник госминистра Арцаха не претендует на должность президента Республики
|Программа преподавания региональных языков в школах Армении продолжится в этом учебном году на волонтерских началах - МОНКС
|Snoop Dogg: Я думаю о вас и посылаю любовь всему армянскому народу в Армении, Арцахе и во всем мире
|Риск возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном значительно увеличился - эксперт
|Граждане пытались <купить> водительские права. Чем это обернулось
|Азербайджан проводит политику геноцида против армянского населения Нагорного Карабаха - посол РА в ФРГ
|В дипломатическом корпусе Армении произведен ряд перестановок
|Армен Ашотян: мое заключение - ничто по сравнению с гуманитарной катастрофой, развернувшейся в Арцахе
|Граждане ИРИ в Ереване попали в ловушку "визовых" мошенников
|Ереван не ставит вопроса о вступлении в НАТО, но готов развивать с Альянсом сотрудничество - МИД РА
|Единственный шанс Армении избежать транспортной блокады - полноправное участие в МТК Север-Юг - исследование фонда <Луйс>
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Сейран Оганян: Сегодня нужна широкая консолидация оппозиции, которой нет
|В уголовно-исправительной системе Армении выявлены серьезные нарушения, возбуждено уголовное дело
|В Армении смертная казнь будет отменена при любых обстоятельствах
|Глава Еврокомитета по развитию НАТО призвал Джо Байдена защитить Армению
|Баку пока не ответил на новые предложения Еревана относительно мирного договора между Арменией и Азербайджаном - вице-премьер
|МО Армении дважды в течение дня выступило с опровержением вражеской дезинформации
|Самострои на территории Детского парка имени Кирова в Ереване были приватизированы с нарушением закона
|Дорожный департамент: В 2023 году компании, обслуживающие дороги Армении, были оштрафованы в общей сложности на 150 млн. драмов
|Является ли вопрос т.н. "Зангезурского коридора" частью мирных переговоров между Ереваном и Баку: комментарий Пашиняна
|Президент Ирана: важно решать проблемы региона посредством диалога и сотрудничества
|Для Еревана важна нормализация отношений с Анкарой: Пашинян
|Азербайджанцы в Арцахе обстреляли комбайн, на котором выполнялись сельскохозяйственные работы
|В Армении разработали Национальную стратегию безопасности дорожного движения
|Процессы, которые привели к эскалации конфликта в Украине, на самом деле начались раньше, в 2020 году, в нашем регионе - Премьер РА
|Когда будет подписан мирный договор с Баку: поясняет Пашинян
|Россия сама уходит из региона: Пашинян
|Пашинян заявляет о кризисе с точки зрения функциональности и договороспособности ОДКБ
|Пашинян указал на кризис международного правопорядка из-за невыполнения юридически обязывающего решения МУС по Лачинскому корудору
|Глава МИД Ирана: Тегеран приветствует переговоры между Ереваном и Баку и не приемлет никаких геополитических изменений в регионе
|Прямые или опосредованные удары по России в Арцахе заставят Россию принять активные контрмеры - оппозиционный политик
|МО Армении опровергло очередную дезинформацию вражеской стороны об обстреле позиций
|Для борьбы во имя Арцаха нельзя ограничиваться одними лишь митингами, необходимо сформировать единый орган – Вазген Манукян
|Глава МИД Арцаха: попытки приравнять Лачинский коридор к каким-то иным дорогам непозволительны
|Экс-министр обороны РА: в вопросе Арцаха необходимо руководствоваться принципом <никогда не поздно>
|Конгрессмен: Алиев углубляет свою кампанию по проведению этнической чистки в Арцахе
|МИД Арцаха: призываем всех международных акторов предпринять действенные шаги для предотвращения этнической чистки Арцаха
|Азербайджан готовит основу для продолжения провокации - МО РА
|Второй и третий президенты Армении направили послания по случаю 32-ой годовщины независимости Арцаха
|Спикер НС Арцаха: долг каждого из нас - не оставить напрасной пролитую кровь наших отцов, братьев и сестер
|Армия обороны Нагорного Карабаха опровергла очередную дезинформацию азербайджанской стороны
|Госдеп США: применение силы для разрешения споров неприемлемо
|Замглавы МИД РА и посол ЕС подчеркивают необходимость снятия незаконной блокады Лачинского коридора
|Министр обороны РА представил послу Ирана подробности азербайджанской провокации в направлении Сотка
|Председатель НС РА: Россия пытается переложить ответственность за свою бездеятельность на армянскую сторону
|Глава МИД Армении примет участие в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
|Баку пытается навязать армянским сторонам свои условия - спикер НС РА прокомментировал очередную провокацию на границе
|На повестке Армении стоит лишь вопрос о прекращении блокирования Лачинского коридора - МИД РА
|Читать больше
|Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
|Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
|Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
|Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
|Эксперт: Армении следует воспользоваться западным треком при решении имеющихся проблем
|Читать больше
|ЦИК Армении принял пять коробок с подписями граждан
|Генерал: Арцах сможет бороться и оставаться армянским только в одном случае
|Жители Еревана в основе своей индифферентны к выборам столичного Совета старейшин
|Правозащитник считает неслучайным запрет на въезд в Армению таким проармянским деятелям как Виктор Кривопусков и Константин Затулин
|Кандидат в мэры: правительство и парламентская оппозиция играют в политический пинг-понг
|Президент Арцаха направил международному сообществу срочное послание с просьбой предотвратить геноцид народа Арцаха
|Безнаказанность дает зеленый свет новым преступлениям: Замглавы МИД Армении отреагировал за заявление Алиева
|Госдеп: мир в регионе должен включать в себя защиту прав и безопасность народа Нагорного Карабаха
|В Ереване состоялся форум Союза армян Украины
|Союз офицеров запаса СНБ: власть в Ереване надо брать
|Рябков: Россия в отличие от Запада ищет только устойчивую формулу урегулирования отношений между Ереваном и Баку
|Премьер-министр РА передал письмо президента Нагорного Карабаха председателю Европейского Совета
|Рубен Варданян: Азербайджан ведет против нас войну 14 способами
|Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Арцаха
|Посол США в Армении считает возможным обеспечение прав и безопасности арцахцев в составе Азербайджана