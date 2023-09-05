Вторник, 5 Сентября 2023 17:57

АрмИнфо. Переписать историю российско-армянских отношений не удастся. Подобной точки зрения придерживается официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она задала вопрос о том, сколько конфликтов за последние 2-3 года удалось потушить, благодаря усилиям Российской Федерации и лично президента РФ Владимира Путина. <Неужели об этом никто в Ереване не знает? Конечно, знают. Так почему они допускают и позволяют себе подобные заявления. Хотят переписать историю? Это не получится, потому что народ Армении свою историю знает очень хорошо, и, тем более, знает о роли России в судьбе армянского народа>, - сказала Захарова.

Отвечая на вопрос о реакции Москвы на вооруженную провокацию со стороны Баку против передовых подразделений вооруженных сил Азербайджана, произошедшую 1 сентября, официальный представитель МИД РФ отметила, что в российской столице соболезнуют в связи с гибелью армянских военнослужащих в селе Сотк и призывают стороны воздерживаться от действий, которые ведут к эскалации, напряженности, а тем более, к человеческим жертвам. Данный инцидент, продолжила официальный представитель МИД России, лишний раз подтвердил невысокую эффективность расквартированной в Армении миссии Европейского союза. В этой связи, Захарова вновь предложила разместить миссию ОДКБ на приграничном участке между Арменией и Азербайджаном. Она также обратила внимание на необходимость проведения регулярной работы по делимитации и демаркации армянско- азербайджанской границы при российском консультативном содействии с одновременной реализацией комплекса мер по укреплению мер доверия. "Мяч на стороне Еревана. Все остальные члены Организации выразили готовность к этому шагу", - сказала Захарова.

Напомним, 1 сентября ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции в районе сел Сотк и Норабак Гегаркуникской области с применением БПЛА, минометов и стрелкового оружия. В результате агрессии погибли трое армянских военнослужащих, еще двое ранены.