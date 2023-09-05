Вторник, 5 Сентября 2023 17:52

АрмИнфо. Нужно уметь отвечать за собственные поступки, а не искать виновных. Об этом 5 сентября на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя утверждения премьер- министра РА Никола Пашиняна о том, что зависимость республики в плане безопасности только от одного центра была стратегической ошибкой.

Как отметила Захарова, премьер-министром Армении за последние дни было сказано немало, но в любом случае необходимо отвечать за собственные поступки, а не искать виновных, делая это постоянно и по каждому поводу. <В этом и есть отличие политика, государственного деятеля от человека проходящего, и не думающего о национальных интересах своей страны. Иначе это немного похоже на историю про плохого танцора", - добавила представитель МИД.

Она добавила, что российская сторона по линии Министерства иностранных дел, Министерства обороны, других профильных ведомств находится в постоянном контакте со всеми заинтересованными партнерами, предпринимая шаги по урегулированию гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе. В частности, спецпредставитель МИД РФ Игорь Ховаев подробно обсуждал этот вопрос в ходе визита в Ереван на прошлой неделе, в эти дни он находится в Баку, где запланированы его консультации с азербайджанскими партнерами. <Мы действуем в русле трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, выступаем за беспрепятственный доступ в регион как по маршрутам через Лачинский коридор, так и через Агдам. Призываем избегать ненужной политизации данного вопроса>, - сказала Захарова, добавив, что в отличие от действий российской стороны, действия ЕС не ведут к нормализации обстановки. Захарова указала на неприемлемость появляющейся со стороны Еревана политической риторики в попытках обвинить Россию, поскольку бьет по людям, которым нужна помощь. <Необходимо сделать все возможное для улучшения ситуации и минимизировать страдания людей>, - подчеркнула официальный представитель МИД России.

Отвечая на вопрос о намерениях властей Армении направить проект соглашения по Римскому статуту в парламент страны, Захарова отметила, что Москва уже запросила у Еревана разъяснения на этот счет. <Будем определяться с нашими дальнейшими шагами, исходя из содержания ответа армянской стороны>, - сказала российский дипломат.