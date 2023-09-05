Вторник, 5 Сентября 2023 14:36

АрмИнфо. Мой любимый армянский народ, я думаю о вас и посылаю любовь всему армянскому народу в Армении, Арцахе и во всем мире. Об этом на своей странице в Instagram написал легендарный американский рэпер Snoop Dogg.

В своей публикации музыкант пожелал всем сил, напомнив, что приедет в Армению с концертом 23 сентября.

Напомним, что еще в конце июля американский рэпер анонсировал свой концерт в Ереване. Он заявил в соцсетях, что это будет не обычный концерт, а легендарное шоу. <Ходят слухи, что армянский народ перешел на новый уровень гостеприимства. Я не могу дождаться, когда увижу вас всех>, - добавил артист. Концерт состоится на стадионе "Раздан"

Правительство Армении решило из средств налогоплательщика выделить 2 млрд 318 млн драмов (порядка $6 млн. по текущему курсу) на гастроли американского рэпера Снуп Догга. Указанная сумма будет направлена на выплату гонорара Снуп Доггу, выполнение технических требований команды артиста, расходы на безопасность и страхование, обеспечение высококлассного технического оснащения и проведение рекламных мероприятий.