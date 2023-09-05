Вторник, 5 Сентября 2023 14:30

АрмИнфо.Азербайджан проводит политику геноцида и этнических чисток против армянского населения Нагорного Карабаха. Об этом накануне в ходе встречи с государственным министром иностранных дел Федеративной республики Германия, доктором Тобиасом Линднером заявил посол Армении в ФРГ Виктор Енгибарян.

Согласно сообщению посольства РА в Берлине, глава армянской дипломатической миссии указал на необходимость принятия срочных мер по разрешению гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, который ежечасно усиливается из-за незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора. Посол подчеркнул, что из-за блокады в Нагорный Карабах не поставляются продукты питания и жизненно важные лекарства, в результате чего ситуация схожа с реальной гуманитарной катастрофой. Посол также коснулся случаев похищения Азербайджаном жителей Нагорного Карабаха.

Дипломат указал и на атаки Азербайджана на приграничные территории Армении.

В ходе встречи собеседники также согласовали двустороннее сотрудничество Армении и Германии. Они выразили удовлетворение высокой динамикой развития армяно-германских отношений.

В тот же день состоялась встреча Енгибаряна с парламентским госсекретарем Федерального министерства образований и исследований Йенсом Бранденбургом.

Собеседники обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества Армении и Германии в областях образования, науки и исследований.

Они также коснулись сотрудничества вузов Армении и Германии, реализации проекта <Академический город>, расширения центров ТУМО в

Германии и проведения <Дня науки Германии> в Армении.