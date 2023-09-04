Понедельник, 4 Сентября 2023 17:31

АрмИнфо. Азербайджанская сторона пока не ответила на новые предложения армянской стороны относительно мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Об этом 4 сентября в беседе с журналистами заявил вице-премьер РА Мгер Григорян.

"По имеющейся у меня информации, ответа на окончательное предложение до сих пор нет", - сказал Григорян, отвечая на вопрос о том, ответил ли Азербайджан на недавние предложения Армении относительно мирного договора.

Что касается разблокирования транспортных инфраструктур, то, как подчеркнул вице-премьер, существует обоюдное мнение о том, реализация данного проекта окажет позитивное воздействие на весь регион. <Но есть много вопросов, связанных с эксплуатацией, которые еще предстоит окончательно согласовать. Соглашения, прежде всего, касаются инфраструктуры. Да, иметь инфраструктуру от Ерасха до Горадаса - очень хорошее решение для Армении и в целом для региона, однако, есть много сопутствующих вопросов, по которым до сих пор нет окончательного согласия", - сказал вице-премьер.

Он добавил, что на данный момент нет договоренности об очередном заседании трехсторонней рабочей группы по разблокированию экономических и транспортных связей региона под сопредседательством вице-премьеров Армении, Азербайджана и России. "У нас нет договоренности о дате и месте следующей встречи. В процессе, конечно, некоторые вопросы обсуждаются на уровне рабочих контактов, но относительно следующей встречи на данный момент нет договоренности", - сказал Григорян.

На вопрос журналиста, в чем причина в пассивной работе рабочей группы, вице-премьер ответил, что для продолжения ее работы необходим общий фон. "О какой разблокировке транспортных и экономических коммуникаций может идти речь, когда отсутствуют условия для стабильности и мира? В конечном счете, деблокада - это тоже мирный процесс, и она будет возможна лишь в условиях мира. В этом смысле, естественно, существует определенная взаимосвязь с пассивностью работ рабочей группы", - добавил Григорян