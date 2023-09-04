Понедельник, 4 Сентября 2023 17:00

АрмИнфо.В 2023 году компании, обслуживающие дороги Армении, были оштрафованы в общей сложности на 150 млн. драмов. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил директор Фонда <Дорожный департамент> Гор Аветисян. Только за последние 3 месяца, по его словам, уже было зарегистрировано 2 200 нарушений.

Проследить за невыполнением компаниями обязанностей с мая текущего года Фонду помогают цифровые решения в виде соответствующего мобильного приложения, которое фиксирует любые нарушения, связанные с обслуживанием дорог.

<Если в установленные сроки не будут устранены недостатки, то в отношении компании будут применяться штрафы, если же нарушения имеют продолжительный характер - как следствие, мы разрываем договор>, - пояснил Аветисян.

Вместе с тем он рассказал, что из-за нехватки финансирования надлежащим образом не проводится обслуживание дорог локального значения. Только небольшая их часть контролируется со стороны обслуживающих компаний. Однако данный вопрос, по словам Аветисяна, вскоре станет предметом обсуждений с областными администрациями Армении, что в результате позволит понять объем требуемых денежных средств и принять соответствующие меры.