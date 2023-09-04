Понедельник, 4 Сентября 2023 10:54

АрмИнфо.Миротворческие силы Российской Федерации не выполняют возложенную на них в рамках Трехстороннего заявления миссию. И это повод для серьезного беспокойства. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян итальянской газеты La Repubblica, комментируя <политические процессы, которые удерживают Россию от вмешательства, чтобы соблюдались договоренности от 9 ноября 2020 года, согласно которому Россия должна была гарантировать движение через Лачинский коридор>.

<По сути, одной из главных целей присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе является безопасность гражданского общества, гражданского населения. В данном случае не обеспечивается безопасность, в том числе право на свободное передвижение, и этот факт действительно очень тревожный>, - сказал премьер.

На просьбу прокомментировать невмешательство России и невыполнение своих обязательств по линии ОДКБ, поскольку согласно Уставу ОДКБ, РФ должна была вмешаться, если Армения подверглась нападению со стороны другого государства, что произошло в последние годы, и некоторые территории Республики Армения до сих пор находятся под оккупацией Азербайджана, Пашинян отметил: <описанная Вами ситуация с точки зрения функциональности и договороспособности Договора о коллективной безопасности говорит о кризисе. И я не думаю, что это проблема только Армении, это проблема Организации Договора о коллективной безопасности в целом>. Что касается объяснений, то, по словам главы кабмина РА, они могут быть самыми разными, однако с точки зрения Армении, объяснения не важны. <В этом плане общественность Армении испытала и продолжает испытывать глубокое разочарование по поводу стиля работы ОДКБ>, - указал он. В том числе в этом причина, что Армения не ратифицировала и не присоединилась к ряду документов в ходе саммита ОДКБ, состоявшегося в Ереване осенью 2022 года, а поскольку решения в ОДКБ принимаются консенсусом, в данном случае никакого решения принято не было, добавил Пашинян.