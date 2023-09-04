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АрмИнфо. На встрече Путина и Эрдогана, которая состоится сегодня, скорее всего, будет обсуждаться ситуация вокруг Арцаха и вопрос ее относительного разрешения. Подобной точки зрения придерживается депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян.
<После 44-дневной войны Турция полностью втянулась в процесс решения арцахского вопроса и пытается максимально усилить свое влияние, что, несомненно, противоречит нашим интересам. Россия сосредоточила основное внимание на украинском фронте, но ей приходится активизировать свои усилия на Южном Кавказе, поскольку в противном случае события могут принять для нее непредсказуемый ход>, - отметил парламентарий .
Он добавил, что прямые или опосредованные удары по России в Арцахе заставят Россию принять активные контрмеры.
2 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пройдут в Сочи 4 сентября. Позднее пресс-служба Кремля сообщила, что на переговорах лидеров двух стран "планируется обсудить вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, а также актуальную международную проблематику", в том числе, и ситуацию на Кавказе. Последний раз Путин и Эрдоган встречались почти год назад - 13 октября 2022 года в Астане на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Нынешняя встреча готовилась еще с весны, и долгое время речь шла о визите президента РФ в Турцию, однако в августе планы изменились. Как сообщала турецкая сторона, одной из ключевых тем встречи Путина и Эрдогана станут перспективы продления "зерновой сделки" или поиск альтернативных ей вариантов.
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|Баку пока не ответил на новые предложения Еревана относительно мирного договора между Арменией и Азербайджаном - вице-премьер
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|Является ли вопрос т.н. "Зангезурского коридора" частью мирных переговоров между Ереваном и Баку: комментарий Пашиняна
|Президент Ирана: важно решать проблемы региона посредством диалога и сотрудничества
|Для Еревана важна нормализация отношений с Анкарой: Пашинян
|Азербайджанцы в Арцахе обстреляли комбайн, на котором выполнялись сельскохозяйственные работы
|В Армении разработали Национальную стратегию безопасности дорожного движения
|Процессы, которые привели к эскалации конфликта в Украине, на самом деле начались раньше, в 2020 году, в нашем регионе - Премьер РА
|Когда будет подписан мирный договор с Баку: поясняет Пашинян
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|Пашинян заявляет о кризисе с точки зрения функциональности и договороспособности ОДКБ
|Пашинян указал на кризис международного правопорядка из-за невыполнения юридически обязывающего решения МУС по Лачинскому корудору
|Глава МИД Ирана: Тегеран приветствует переговоры между Ереваном и Баку и не приемлет никаких геополитических изменений в регионе
|Прямые или опосредованные удары по России в Арцахе заставят Россию принять активные контрмеры - оппозиционный политик
|МО Армении опровергло очередную дезинформацию вражеской стороны об обстреле позиций
|Для борьбы во имя Арцаха нельзя ограничиваться одними лишь митингами, необходимо сформировать единый орган – Вазген Манукян
|Глава МИД Арцаха: попытки приравнять Лачинский коридор к каким-то иным дорогам непозволительны
|Экс-министр обороны РА: в вопросе Арцаха необходимо руководствоваться принципом <никогда не поздно>
|Конгрессмен: Алиев углубляет свою кампанию по проведению этнической чистки в Арцахе
|МИД Арцаха: призываем всех международных акторов предпринять действенные шаги для предотвращения этнической чистки Арцаха
|Азербайджан готовит основу для продолжения провокации - МО РА
|Второй и третий президенты Армении направили послания по случаю 32-ой годовщины независимости Арцаха
|Спикер НС Арцаха: долг каждого из нас - не оставить напрасной пролитую кровь наших отцов, братьев и сестер
|Армия обороны Нагорного Карабаха опровергла очередную дезинформацию азербайджанской стороны
|Госдеп США: применение силы для разрешения споров неприемлемо
|Замглавы МИД РА и посол ЕС подчеркивают необходимость снятия незаконной блокады Лачинского коридора
|Министр обороны РА представил послу Ирана подробности азербайджанской провокации в направлении Сотка
|Председатель НС РА: Россия пытается переложить ответственность за свою бездеятельность на армянскую сторону
|Глава МИД Армении примет участие в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
|Баку пытается навязать армянским сторонам свои условия - спикер НС РА прокомментировал очередную провокацию на границе
|На повестке Армении стоит лишь вопрос о прекращении блокирования Лачинского коридора - МИД РА
|ЕС призывает Армению и Азербайджан избегать дальнейшего насилия
|Премьер РА: Армения продолжит усилия по обеспечению безопасности и защите прав жителей Нагорного Карабаха
|Врачи сумели восстановить сердцебиение тяжелораненного военнослужащего Нарека Погосяна
|В Одессе украинско-армянская школа открыла свои двери для учеников
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Армения призвала международное сообщество умерить максималистскую риторику Азербайджана
|Синод ААЦ: Поведение властей Армении более чем тревожно
|Правящая партия также отказалась от проведения сегодняшней агиткампании
|В Минобороны Армении сообщили о 4 погибших в результате вражеской провокации
|Араик Арутюнян представил новоназначенного госминистра Арцаха Самвела Шахраманяна
|Правительство Армении направило Римский статут МУС в парламент на ратификацию
|В Минобороны Армении сообщили о снижении градуса напряженности на линии соприкосновения с Азербайджаном
|Споуксмен Мишеля рассказалa когда начались обсуждения по дороге Акна-Степанакерт и призвалa Ереван и Баку к смелым компромиссным решениям
|Кандидат в мэры Еревана приостанавливает агиткампанию и направляется к Сотку
|Омбудсмен Армении: Агрессивное поведение ВС Азербайджана грубо нарушает принципы международного права, представляет реальную угрозу праву на жизнь и безопасность гражданского населения, а также другим фундаментальным правам
|Минобороны Армении обнародовало видео с доказательствами концентрации врагом допресурсов в направлении Сотка
|Вражеские силы продолжают наносить удары по позициям ВС Армении из минометов и беспилотников
|Мнение: Если армянские власти продолжат действовать в том же духе, то Армения просто будет разорвана ключевыми игроками региона, к великому удовольствию Баку и Анкары
|Президент Арцаха обратился в Национальное Собрание республики с заявлением о своей отставке
|В Арцахе арестованы лица, стрелявшие по зданию администрации президента республики
|Читать больше
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