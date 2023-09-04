Понедельник, 4 Сентября 2023 10:45

АрмИнфо. На встрече Путина и Эрдогана, которая состоится сегодня, скорее всего, будет обсуждаться ситуация вокруг Арцаха и вопрос ее относительного разрешения. Подобной точки зрения придерживается депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян.

<После 44-дневной войны Турция полностью втянулась в процесс решения арцахского вопроса и пытается максимально усилить свое влияние, что, несомненно, противоречит нашим интересам. Россия сосредоточила основное внимание на украинском фронте, но ей приходится активизировать свои усилия на Южном Кавказе, поскольку в противном случае события могут принять для нее непредсказуемый ход>, - отметил парламентарий .

Он добавил, что прямые или опосредованные удары по России в Арцахе заставят Россию принять активные контрмеры.

2 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пройдут в Сочи 4 сентября. Позднее пресс-служба Кремля сообщила, что на переговорах лидеров двух стран "планируется обсудить вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, а также актуальную международную проблематику", в том числе, и ситуацию на Кавказе. Последний раз Путин и Эрдоган встречались почти год назад - 13 октября 2022 года в Астане на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Нынешняя встреча готовилась еще с весны, и долгое время речь шла о визите президента РФ в Турцию, однако в августе планы изменились. Как сообщала турецкая сторона, одной из ключевых тем встречи Путина и Эрдогана станут перспективы продления "зерновой сделки" или поиск альтернативных ей вариантов.