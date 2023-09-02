Суббота, 2 Сентября 2023 15:38

АрмИнфо. В вопросе Арцаха необходимо руководствоваться принципом <никогда не поздно>. Об этом 2 сентября журналистам заявил бывший министр обороны РА, руководитель крупнейшей парламентской оппозиционной фракции <Армения> Сейран Оганян.

По его словам, даже те изменения, которые происходят в системе управления Арцаха, необходимо рассматривать в положительном ключе.

Ранее, как отметил экс-министр, в системе управления республики было очевидно наличие проблем: отношения между различными ветвями власти, несогласия в действиях политических элит. С этой точки зрения происходящие изменения могут сыграть свою положительную роль.

Оганян призвал сограждан принять активное участие в митинге в поддержку Арцаха, который пройдет сегодня на Площади Свободы. Митинг, по словам экс-министра, должен быть настолько мощным, чтобы он стал переломным для остановки череды поражений и неудач. Предусмотрено, в частности, разработать стратегию защиты Арцаха, чтобы более активно продвигать на всех площадках идею о его праве на самоопределение. <Сам Арцах уже самоопределился после развала СССР, важно, чтобы это его право было признано международным сообществом>, - подчеркнул Оганян.

Он добавил, что за время своей независимости в Арцахе сформированы все атрибуты государственности, в том числе, и Армия обороны. <Сегодня Азербайджан требует вывода всех ВС Армении с территории республики, хочу заверить, что в Арцахе нет подразделений вооруженных сил РА>, - подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что воинственная риторика Азербайджана, организуемые провокации, агрессии говорят о том, что Баку, говоря о мире, предпринимает хитрые шаги, которыми пытается оказать давление на армянские стороны. Долгосрочной целью властей Азербайджана является отток армянского населения Арцаха, а в дальнейшем - и шаги по ликвидации самой Армении, как государства.

Говоря о вчерашней провокации на границе, в результате которой у ВС Армении трое погибших и двое раненых, экс-министр заметил, что целью Баку является смещение внимания мирового сообщества с политических процессов. Оганян подчеркнул, что ВС Азербайджана намеревались овладеть новыми высотами, а в дальнейшем - продолжить оказывать давления на армянские стороны.