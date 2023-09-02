Суббота, 2 Сентября 2023 15:37

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев углубляет свою кампанию по проведению этнической чистки в Арцахе. Об этом в своем микроблоге в X (бывший Twitter) написал американский конгрессмен Фрэнк Паллоне.

"Смертоносные нападения, совершенные азербайджанскими вооруженными силами сегодня и жестокое обращение с невинными армянскими студентами в начале этой недели являются еще одним доказательством того, что Алиев использует блокаду Лачина для запугивания и нападений на армян в Арцахе. Он углубляет свою кампанию этнической чистки против армян", - отметил конгрессмен.