Суббота, 2 Сентября 2023 15:31

АрмИнфо. Министерство обороны Республики Армения опровергло очередную дезинформацию вражеской стороны.

Согласно сообщению пресс-службы МО РА, распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы подразделения ВС РА 2 сентября в районе 11:00 открыли огонь из миномета в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части границы, является очередной дезинформацией. "МO Азербайджана готовит информационную основу для продолжения провокации", - говорится в сообщении.

Напомним, что накануне вооруженные силы Азербайджана предприняли массированную атаку на передовые подразделения ВС Армении с использованием БПЛА, минометов и стрелкового оружия. При отражении атаки погибли трое армянских солдат, двое получили ранения.