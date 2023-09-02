Суббота, 2 Сентября 2023 15:30

АрмИнфо.Второй и третий президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян направили послания по случаю 32-ой годовщины Декларации о независимости Арцаха.

В обращении Роберта Кочаряна, которое он разместил на своей странице в Facebook, в частности, говорится: "Дорогие арцахцы, братья и сестры поздравляю вас с праздником независимости Республики Арцах. Сегодня мы, как и 32 года назад находимся на этапе, когда нерушимая воля и единение вокруг общей цели - единственный путь для армян всего мира, который сохранит независимость Арцаха".

В заявлении третьего президента РА Сержа Саргсяна, подчеркивается, что сегодня независимость Карабаха подвергается тяжелым испытаниям, а его народ, находящийся в блокаде уже восемь месяцев, ведет достойную борьбу, осознавая, что у борьбы за независимость сейчас те же цели, что и 32 года назад, а агрессор, готовый к геноциду, остался тем же."Выход из этой очень сложной, но не безнадежной ситуации, как я не раз отмечал ранеее - избавление от антинациональной власти. Общими усилиями мы приступим к достойной защите Родины, проводя необходимую работу на дипломатическом фронте. В борьбе за независимость безразличие, отчаяние, приспособленчество и безволие - плохие товарищи". - отметил Серж Саргсян.