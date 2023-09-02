Суббота, 2 Сентября 2023 15:23

АрмИнфо. Прямой диалог между Арменией и Азербайджаном необходим для урегулирования затянувшегося конфликта. Об этом в ответ на вопрос Общественного телевидения Армении заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Мы прочитали сообщения о боевых столкновениях и выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Мы последовательно заявляли, что для урегулирования этого давнего конфликта необходим прямой диалог между Арменией и Азербайджаном. Военного решения конфликта быть не может, а применение силы для разрешения споров неприемлемо. Соединенные Штаты по-прежнему привержены содействию мирному и процветающему будущему региона Южного Кавказа>, - заявил официальный представитель госдепартамента США.

Напомним, что накануне вооруженные силы Азербайджана предприняли массированную атаку на передовые подразделения ВС Армении с использованием БПЛА, минометов и стрелкового оружия. При отражении атаки погибли трое армянских солдат, двое получили ранения