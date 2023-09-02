Суббота, 2 Сентября 2023 15:20

АрмИнфо. Вопросы армяно-иранского сотрудничества и региональной безопасности стали предметом разговора, состоявшегося накануне между министром обороны РА Суреном Папикяном и новоназначенным послом Исламской республики Ирана Мехди Собхани. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РА.

Источник отмечает, что в встрече участвовал также военный атташе посольства ИРИ в РА полковник Бахман Садегин.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся армяно-иранского сотрудничества, а также региональной безопасности.

Министр обороны представил послу подробности об азербайджанском провокации в направлении Сотка 1 сентября.

Напомним, что накануне вооруженные силы Азербайджана предприняли массированную атаку на передовые подразделения ВС Армении с использованием БПЛА, минометов и стрелкового оружия. При отражении атаки погибли трое армянских солдат, двое получили ранения.