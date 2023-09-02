Суббота, 2 Сентября 2023 15:17

АрмИнфо. Ситуация на границе Армении продолжает оставаться напряженной, хотя можно говорить о некоторой относительной стабильности. Об этом в интервью Общественному телевидению РА заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

Тем не менее, как отметил спикер, ситуация в любой момент может обостриться, особенно, если иметь в виду скопление живой силы и техники вооруженных сил Азербайджана, несмотря на прекращение перестрелок. Симонян связал очередное обострение на границе с попытками Баку навязать армянским сторонам свои условия. <Идет процесс, который носит глобальный характер, в ходе которого противоположная сторона пытается оказать давление на армянские стороны>, - отметил спикер, добавив, что, в основном, речь идет о ситуации, сложившейся в Нагорном Карабахе и в Лачинском коридоре. На Азерьайджан со стороны международного сообщества оказывается большое давление, и Баку подобными провокациями пытается сместить внимание с главных вопросов. Спикер не исключил также, что очередные боевые действия, развязанные Баку, могут быть связаны с предстоящими встречами официальных лиц Армении и Азербайджана. Буквально через пару дней состоится встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой однозначно будет обсуждаться ситуация в регионе. <Можно не сомневаться, что на этой встрече будут приняты решения о согласии по целому ряду вопросов, связанных с нашим регионом>, - сказал Ален Симонян.

Он добавил, что президент Азербайджана действиями своих вооруженных сил предпринимает попытки повысить <цену вопроса>, вовлекая в них и

турецкую сторону, надеясь на последующие давления на армянскую сторону. <Это большая политическая игра, которая никогда не заканчивается на каком-то месте>, - подчеркнул Ален Симонян

Напомним, что накануне вооруженные силы Азербайджана предприняли массированную атаку на передовые подразделения ВС Армении с использованием БПЛА, минометов и стрелкового оружия. При отражении атаки погибли трое армянских солдат, двое получили ранения.