Пятница, 1 Сентября 2023 18:12

АрмИнфо. В результате азербайджанской провокации, погибли 4 армянских военнослужащих, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба МО РА.

<Сообщение о данных погибших военнослужащих, а также о состоянии здоровья раненного военнослужащего Минобороны опубликует позднее, предварительно уведомив в установленном порядке семьи военнослужащих>, - добавили в ведомстве. Меж тем, мэр Масиса Давид Амбарцумян уже сообщил имена двух погибших в результате вражеской провокации.

<С глубокой болью узнал, что в результате огня азербайджанских ВС в направлении армянских позиций, расположенных на участке Сотка, погибли жители нашей общины Андраник Аршакович Антонян и Арсен Александрович Мкртчян. Мои соболезнования членам семей наших ребят, родным. Сил и терпения вам>, - отмечается в записи Амбарцумяна.

Отметим, что с раннего утра 1 сентября вражеские силы держат под огнем позиции ВС Армении в направлении Сотка и Норабака. Противник применял, в том числе минометы и беспилотники. С 13:50 интенсивность огня стала снижаться согласно МО РА, однако, вражеские силы скапливают живую силу и технику у границы.