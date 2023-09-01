Пятница, 1 Сентября 2023 17:59

АрмИнфо. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян представил новоназначенного государственного министра Самвела Шахраманяна членам правительства, руководителям других органов государственного управления, руководящему составу судебной системы.

Как сообщает пресс-служба президента Арцаха, глава государства, выразив благодарность коллегам за совместную работу, представил причины своей отставки. Отметив, что период до избрания Национальным собранием нового президента является очень ответственным, Араик Арутюнян подчеркнул, что его преодоление и осуществление смены власти законным путем имеют важное значение для сохранения государственности.

Араик Арутюнян призвал коллег трезво оценить ситуацию и поддержать новые власти в вопросе преодоления создавшейся в стране гуманитарной катастрофы и противостояния возможным внутренним и внешним вызовам.

Президент выразил признательность Гургену Нерсисяну за то, что он взял на себя ответственность в системе государственного управления в сложный для страны период, и Самвелу Шахраманяну - за принятие предложения занять пост государственного министра в этот тяжелый исторический период.

Отметим, что Арутюнян подал сегодня в парламент НКР заявление об отставке.

Самвел Шахраманян является секретарем Совета Безопасности Республики Арцах. Имеет звание генерал-майора. Трудовую деятельность начинал в 1999г. в Службе национальной безопасности НКР. В 2014 году назначен главой СНБ Республики Арцах. 16 июля 2018г., после "бархатной революции", был назначен председателем Комиссии по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших, затем в мае 2020 года стал министром военно-патриотического воспитания, молодежи, спорта и туризма. 18 января 2021 года Указом президента Республики Арцах назначен заместителем секретаря Совета Безопасности Республики Арцах, а 17 мая - главным советником Президента Республики Арцах. 10 января 2023 года Указом президента Республики Арцах назначен заместителем секретаря Совета Безопасности Республики Арцах, а 16 января 2023 года - секретарем Совбеза Республики Арцах.

и Дата и место рождения

1 декабря 1978 г., г.Степанакерт

Образование

В 1995г. поступил на факультет международной экономики университета им. Григора Зограпа, г. Ереван.

В 1998г. перевелся на отделение “Экономики” Арцахского государственного университета и окончил в 1999г.

Трудовая деятельность

1999г.–2008г. - работал в Службе национальной безопасности при Правительстве НКР.

2008г.–2010г. - начальник оперативно-розыскного управления Государственной налоговой службы при Правительстве НКР.

2010г.–2013г. - Главный принудительный исполнитель Министерства юстиции НКР.

2013г. – 2014г. – начальник Степанакертского городского управления, затем начальник управления уголовного розыска Полиции при правительстве НКР.

2014-2018 гг. – начальник управления Службы национальной безопасности Республики Арцах.

6 июня 2018г. Указом президента Республики Арцах назначен директором Службы национальной безопасности Республики Арцах.

16 июля 2018г. Указом президента Республики Арцах назначен председателем Комиссии по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших Республики Арцах.

29 мая 2020 года Указом президента РА назначен министром военно-патриотического воспитания, молодежи, спорта и туризма.

29 мая 2020 г. Указом президента АР присуждено воинское звание генерал-майора.

18 января 2021 года Указом президента Республики Арцах назначен заместителем секретаря Совета Безопасности Республики Арцах.

17 мая 2022 года Указом президента Республики Арцах назначен главным советником Президента Республики Арцах.

10 января 2023 года Указом президента Республики Арцах назначен заместителем секретаря Совета Безопасности Республики Арцах.

16 января 2023 года Указом президента Республики Арцах назначен секретарем Совета Безопасности Республики Арцах.

Другие данные

1996г. - 1999г. - служба в АО НКР.

Воинское звание - генерал-майор.

Награжден нагрудным знаком Службы принудительного исполнения судебных актов министерства юстиции Республики Армения, медалями «За укрепление сотрудничества», «Адмирал Исаков», «За укрепление правопорядка», «За вклад в дело обеспечения безопасности Республики Армения», «100-летие образования органов безопасности Республики Армения», «За боевое сотрудничество».

В 2008г. присвоено звание мастера спорта по самбо Республики Армения.

30 апреля 2020 г. Указом президента НКР награжден медалью «Вачаган Барепашт».

Партийная принадлежность

Беспартийный

Личные данные

Женат, имеет 3-х детей.